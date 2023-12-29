節日假期後小朋友食滯腸胃不適？中醫教3招辨認 附10款消積食譜

今年是告別疫情後的首個聖誕節，迎著嚴寒，相當有節日氣氛。大家沒有離港旅遊的話，相信亦會與親朋好友共聚，舉行聖誕派對慶祝一番！而且大家儀式感滿滿，除了火雞、Pizza等派對食物，或是火鍋、到會等，還添置了聖誕蛋糕合照、打卡留念！但是美味背後，卻暗藏病機！

本文作者：博愛醫院林之蘭中醫師



常言道「要想小兒安，三分飢和寒」。簡單而言，不要過飽、穿着過多的厚衣，小朋友舒服而安定。節日是出現積食問題的高峰期，小朋友食滯的時候，除了食欲不振，還常見厭食、口氣問題，肚脹胃不適，以及睡眠不安穩、手足心發熱等，甚至可能會出現輕微發燒的情況。

除了選擇健康的食物外，還要定時定量飲食。就算食物營養價值再高，不要貪圖速食、過飽，否則不但促進孩子健康，所以會引致食滯、甚至厭食，窒礙身體正常吸收和成長。

小朋友有冇食滯咗？

1. 看便便

大便黏爛，味道重，兼且經常放屁、肚脹脹

2. 睇脷苔

舌苔厚膩，特別是中段至根部的舌苔，常見白色，久鬱化熱則黃

3. 按肚仔

目測腹部脹滿，按更甚，而且小朋友有拒按的情況

食積自救方法

1. 揉中脘

功效：和胃，寬中，消食。

定位：在上腹部前正中線上，臍上4寸處。大約胸骨下與肚臍連線的二分之一處。

家長以手掌根/並指，輕柔旋轉摩腹至有溫感。患兒或有噯氣出而胃脹減輕。

2. 蘋果谷麥芽山楂水

山楂可以消積，特別是肉食類積滯；谷芽麥芽能幫助消食，特別是澱粉類、米麵薯芋食滯，當中生品長於和中，炒用偏於消食；蘋果生津開胃除煩，益脾止瀉

材料：蘋果2個、谷芽各30克、山楂15克

做法：蘋果去皮核切塊，材料加水煲滾後轉文火，30分鐘後加入少量冰糖即可飲用。

如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。

《本文獲博愛醫院林之蘭中醫師授權轉載》

博愛醫院林之蘭中醫師

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