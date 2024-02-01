農曆新年｜除𢭃利市外沒事可做？4招迎新春　跟孩子培養過節氣氛

下周將迎來農曆新年，隨着現代生活的快節奏及科技的進步，過節的氛圍越來越淡，過去總期待年節時齊聚一堂，共享溫馨時光，現在卻因傳統習俗逐漸式微，讓人不禁感嘆越來越沒有年味，返鄉回家彷彿變成例行公事。



曾有網民於PTT回憶，以往過年前一個月，街頭巷尾皆能看到放送賀歲歌的廣告車，店家不約而同也會播放中國娃娃，但現在完全沒有了，並指出「過年年味是不是真的淡了？」

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貼文一出引起網民共鳴：

・「小時候過年前會逛街買新衣服，現在不會了」

・「連砲都不給放了還要求年味」

・「現在結婚跟小孩都少，能團聚的人少」



也有網民認為過年回去要面對各種親戚相當頭痛：

・「長假回家往往伴隨長輩情緒勒索與親戚攀比」

・「年輕人巴不得過年值班不要回家」

・「窩在家不出門就不用包紅包了」



過節氛圍自己打造！輕鬆4步驟為自家添加新春氣息

生活需要一些儀式感，台灣信義居家分享４招小撇步，不只增加過年氛圍，也能透過舒適的環境帶來好心情。

Tip 1：整理居住空間

現在人工作忙碌，平常回到家早已累癱，有預算的人會選擇提前預約居家清潔團隊幫忙，若想捲起袖子自己打掃的人，信義居家也分享清潔小訣竅，若時間有限無法徹底清掃，建議可將精力集中擺在浴室、廚房與地板等累積最多污垢的地方；如果有一些雜亂的物品無法即時整理，可以先用箱子進行收納，年後再進行斷捨離。

信義居家也提醒，別忘了清理屋內角落和高處的天花板等容易被忽略的地方，可以使用抹布或除塵撢清除灰塵和蜘蛛絲，若看見像是油漆剝落或壁紙脫落等狀況，也能考慮一併進行整修。

信義居家也提供一些開運的小秘訣，若覺得過去一年的運勢不佳，可以在整理時象徵性地用清潔用具由大門向外揮掃，趕走不好的運氣；相反地，如果整年都運勢亨通，則可以向內掃除，讓好運留下，繼續迎接新的一年。

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Tip 2：DIY新年佈置

想讓自己的家更有過年感，不妨購買材料，自己動手寫春聯及自製紅包袋，或者裁剪創意圖樣，幫自己的家布置一下，讓自家在新年時能處處瀰漫着新春氣息。

Tip 3：準備新年料理

現代家庭結構的改變，使得人口減少，不少家庭會考慮直接訂年菜或外出圍爐，省去麻煩，不過準備新年料理中，也有方便、快速又象徵好運的簡單料理，不妨動手自己做，像是象徵好兆頭的煎蘿蔔糕，還有外型類似元寶的水餃；水果方面可挑選代表大吉大利的橘子和意味平平安安的紅蘋果，透過這些喜氣的食物，讓全家在餐桌上感受到濃厚的年味。

Tip 4：安排新金活動

春節期間可以試着放下手機到戶外走走，無論是到親友家拜年，還是去廟裏走春或踏青都是不錯的選擇，若家中成員較多者，也能約家人一起玩桌遊、打麻雀，或是舉辦年菜創意料理大賽等，珍惜家人團聚的時間，也為新年增添一些樂趣。

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