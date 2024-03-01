養育孩子就是一種投資！8大性格特質　看出自戀型人格父母自私心

父母養育孩子常常是同理心的展現，同情心會將自身的的某些需求，放在次要位置，家長們往往願意先滿足孩子的需求。但這特質，在自戀型人格父母身上卻找不到。這種人格類型的人往往用有害的方式撫養孩子，以下是他的行事特徵：



你又是否擁有以下自戀型人格父母的性格特質？（按圖了解）

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1. 他將孩子視為炫耀的藉口

當孩子有甚麼好的表現，他會迫不及待大聲分享，或許是在比賽中，或許是在考試放榜後。他總是在孩子有好的表現時，樂於讓大眾知道那是他的孩子。或者，他不斷提到孩子美貌或才華。

這並不是說父母不可以為自己的孩子感到驕傲，而是那種驕傲是替孩子高興？還是希望別人注意到他身為父母的角色，兩者截然不同。

2. 他自己情緒管理不佳，卻羞辱孩子的情緒

當自戀者感到失望或沮喪時，他們通常大發脾氣。如果他認為孩子挑釁他，他們絕不容忍。他可能為尖叫、突然的憤怒，或者出手打人。

自戀者會對他人的情緒會讓感到不舒服，產生蔑視。例如，他們會告訴孩子：「你必須克服考驗，這沒甚麼大不了的！」或者，「別哭了，堅強起來！」

3. 他總是把自己的需要放在第一位

有時成年人確實必須把現實世界的問題放在首位，也許是為了工作而必須晚點去接孩子回家，或者因為做家事用掉整個下午，沒辦法陪伴孩子。但自戀的父母則是希望孩子做出犧牲，方便他做他想做的事情。例如，如果父母喜歡露營，那麼孩子每個週末都必須跟他去，即便孩子一點也不想去。

4. 他總是要別人配合他

自戀的父母可能非常具有侵擾性。當他不高興時，他不會與孩子互動。但是，當他需要得到回應，就覺得每個人都要出聲。他很喜歡打斷孩子的話，認為自己的意見最重要。

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5. 他喜歡批評孩子，認為這是直話直說

有些父母毫不在乎孩子的心情，會直接評論他的身高、體重、外貌、打扮，用自己的審美觀去評論孩子。孩子用心畫了一幅畫，他可能會毒辣的說，這好難看，你在畫甚麼？嘿！我只不過直話直說。

6. 他偏心某個孩子

他會偏愛像他，或者表現較出色的孩子，他會實質鼓勵或讚美某個孩子，然後出言批評另一個孩子，「你怎麼不學學誰」「你怎麼就是不像誰這樣……」這會讓孩子感到失落，可能認為他們需要做些討父母開心的事，才能獲得他們的愛。

7. 他把責任推給孩子

自戀者需要感覺完美，所以當他失誤或不滿，就會把責任推給孩子，並責怪他們。例如，他們會說：「我這麼累都是你的錯！」「如果不是你，我本可以擁有更好的人生。」他絲毫沒想過，孩子會內化這些評論並開始自責，認為真的是他害了父母。

8. 他把照顧孩子，視為一種投資

典型的台詞就是：「我照顧你，所以你也要照顧我。」孩子長大後，他會說：「我給你吃穿，所以你欠我。」當孩子表現不如預期時，自戀者會產生一種投資失敗的心態。

照顧父母是出自孝順與感恩，而非一種交易，這種說法真的貶低了親子感情的天性。

以上「自戀型人格」父母的教養行為，都會對孩子造成傷害。想想，生孩子不是被別人逼的，也無法預期孩子的表現，身為父母必須尊重孩子也是一個獨立的個體。愛孩子是不需要理由的，是不管如何，你都愛他。你會管教他，你會給他建議，你當然會希望他往後有幸福的人生，你也會因為他犯的錯而生氣，但不論如何，你都會愛他。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：自戀型人格父母8種行為特質，偏心、把人生的不如意怪罪孩子，視養育孩子為一種投資】