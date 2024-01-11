龍崗兒童公園｜全深圳最大！玩盡海盜船、跳樓機20種最新機動遊戲

此起彼伏的歡呼尖叫、無處不在的嬉笑打鬧，偶爾還聽到大人一聲聲叮囑「別跑太快！」身處在這「含娃量」極高的場合，多少有點在過「兒童節」的錯覺。事實上，這裏比過節更熱鬧 —— 深圳最大的兒童公園，龍崗兒童公園開園了！



沒錯！就在2023年12月28日，即使是工作日，照樣人聲鼎沸！

深圳龍崗兒童公園預料將成當地人氣親子遊地點呢！（按圖了解）

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這個元旦，深圳人過「兒童節」

如果你問一個深圳人，現在深圳最熱門的公園是哪個？多半會回答：「深圳灣公園。」不過，當親身經歷新兒童公園開園後，這個想法或許有所改觀。因為現在這裏會成為深圳最熱鬧的公園之一。

一座兒童公園，對深圳人的吸引力有多大？看看在12月28日開園第一天的場景就知道。

當日下午，許多人推着嬰兒車、牽着孩子沿路走過來，在公園門口匯聚成一股人潮，其中還有不少人從其他區遠道而來的；甚至還有家長特意為孩子請假、驅車跨越幾個區的距離。出發點各不相同，但是目的都一樣，第一時間前來體驗這個最新遛娃聖地。

園內來往的遊客絡繹不絕，售票處更是擠滿了人。從公園入口一路走到盡頭，四處都能看見家長領着娃出沒，跑鬧着、攀爬着……在中心的機動遊戲區域，旋轉木馬、小火車、森林飛車的門口更是大排長隊。園區的音樂聲、孩童的歡聲笑語交織在一起，熱鬧的氣氛自然不用多說。

能在同一時刻、同一地點將這麼多家長和孩子彙集於此，除了學校、幼兒園之外，也就只有兒童公園有這魅力了吧。

深圳最大的兒童公園

對於深圳人來說，有一種童年回憶叫兒童公園。

它是東湖公園、洪湖公園，也是中山公園、工人文化宮和求水山，旋轉木馬、小火車、碰碰車……在深圳長大的孩子，相冊裏少不了在這些地方開懷大笑的照片。只是，隨着時間流逝，老牌的「遛娃聖地」慢慢消失，僅剩的羅湖兒童公園，規模小且機動遊戲不多，想玩個盡興也不容易。

現在，備受期待的龍崗兒童公園終於來了，而且還是深圳最大的兒童公園。

從2014年立項到2020年開建，再到23年底開園運營，足足9年，有人就調侃：可讓人好等，二寶都出生能打醬油了。住在附近的老張說：「在龍崗這周圍，能帶小孩遊玩的地方本來就不多，現在兒童公園都開到家門口，那肯定是值得高興！畢竟從它三年前開始建造就一直盼着了！」

「沒有機動遊戲的兒童樂園，是沒有靈魂的。」一個有機動遊戲的兒童公園，對於孩童們無疑是具有極致誘惑力的。而佔地面積相當於5個羅湖兒童公園大小的龍崗兒童公園，在機動遊戲上自然也不含糊，有足足有20個（收費項目，文末附價格表）。

大大小小的20個機動遊戲，主打一個全年齡段覆蓋。有適合低齡兒童的小火車、旋轉木馬，也有適合「超齡兒童」的跳樓機、海盜船。即使有不同項目有不同年齡身高限制，但總能找到能玩的！

森林飛車在高空漫遊，碰碰車經典又解壓，號稱亞洲最大的海盜船上傳來陣陣尖叫……遊樂場的魔力就體現在這裏，不分年齡、不分性別，大家都可以在這裏找到屬於自己的快樂。唯一的缺點，大概就是價格小貴了。

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不花錢也能玩盡興

相比起老牌的遊樂園，龍崗兒童公園在設計上頗有想法。機動遊戲的造型新穎又不失童趣，隨處可見的麒麟元素，其靈感取自於龍崗非遺麒麟舞，更是一大特點。

不過在我看來，新兒童公園還有另一大亮點 —— 遛娃多樣化。

這裏不單單隻有機動遊戲，因為考慮到不同人群的需求，園方在山坡搭建了10個無動力樂園（無動力不收費）。造型別致且規模不小，從滑梯、沙池到水池、噴水槍樣樣都有。如果覺得機動遊戲的性價比不高，那麼無動力樂園或許就是家長們的最佳選擇。

如果在室外玩累了，兒童公園還有室內場館可以體驗。生動有趣的普公益展館、沉浸式體驗的森林冒險劇場、以遊樂方式學習的兒童成長中心等等。雖說目前個別場館仍在修建中，不過在完工以後，想必也是值得期待的。

值得一提的是，這座兒童公園依山而建，有着得天獨厚的自然環境與森林資源。園區與自然做到相互融合，沿着公園的森林步可以走進旁邊的郊野徑，遊樂之餘還可以跟家人來一場戶外徒步。

與其說是兒童公園，這裏更像是集合公園、遊樂設備、外加少年宮的大型遛娃綜合體。

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新兒童公園怎麼玩？

一座新兒童公園的誕生，是不少深圳人所向往、期待的。如果你還沒去過又打算前去，不妨收好我們這份攻略！

價目表（深圳微時光授權使用）

目前入園無需門票，主要收費項目是大大小小的機動遊戲，共有20個。價格不一、性價比也不同，豐儉由人（成人陪同，需另收費）。

以親子陪伴為主，推薦選擇小火車，旋轉木馬等項目，其中最值得體驗的是森林飛車，在半空中繞園一圈、還能360°旋轉的小車，性價比拉滿。

如果要尋求刺激，那麼魔法之船（海盜船）、跳躍雲霄（飛椅）這些尖叫不斷的遊戲肯定不能錯過。

另外，在摩天輪下方的超自然空間，主打5D的感官衝擊，不差錢的話，也值得嘗試下。

交通指引



兒童公園距離市中心較遠，目前搭乘地鐵可以抵達附近，相對便利。



乘坐16號線到愉園站C口或回龍埔D口，跟隨導航步行約15分鐘可以到達。(可搭乘3號線、14號線到大運站換乘16號線)



此外，就近的地鐵口還設有公園專線的接駁巴士，直達兒童公園。



龍崗兒童公園公交專線一，接駁地鐵16號線，發車間隔4-7分鐘，途經愛地花園站、中南人防加油站、龍崗兒童公園站。



龍崗兒童公園公交專線二，接駁地鐵3號線，發車間隔10-15分鐘，途經黃閣路、吉祥路、龍城大道。



自駕的話，建議前往以下停車場，再沿路走過去會方便很多。



龍崗兒童公園



．花樣年·樂年廣場 步行400米,約6分鐘可到達

．恆明ONE園區 步行700米,約10分鐘可到達

．深圳仁恆夢中心 步行1100米,約16分鐘可到達

．星尚匯 步行800米,約10分鐘可到達

．天健雲途·BIM設計產業園 步行1000米,約15分鐘可到達



其他注意事項



公園開放時間在 6:00-22:00

無動力樂園開放時間為 6:00-18:00

機動遊戲的開放時間為9:00-22:00



園區內餐飲等配套，當然也可以自帶乾糧和飲水。

有充電寶、共享童車，可掃碼租用。

周邊最近的商場是仁恆夢創廣場，有餐飲可選擇。



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