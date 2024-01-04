深圳翠湖文體公園新開幕！「河狸」主題玩樂設施　滑梯飛索有排玩

深圳這座千園之城再添一位猛將啦。

翠湖文體公園曾是羅湖最大社區公園，自2015年至今已接近10年。在經歷2年的改擴建工程後，在最近以全新的面貌迴歸啦。



快跟着小編一起來看看吧。

深圳翠湖文體公園以「河狸」作主題，玩樂設施定讓小孩開心！（按圖了解）

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翠體文體公園 真的太好逛了

翠湖文體公園佔地247000㎡，其與東湖公園、翠竹公園等公園共同構成大東湖公園羣，是全深圳市首個零碳文體公園。

沿着公園內行走，只見園內綠草如茵，綠樹環繞，可以看到一座橙色的弧形廊橋環繞在公園中央，有種遠離城市喧囂的錯覺。

廊橋並不長，自下而上綿延，延伸成一條橙色絲帶，將一座驛站環繞其中。在橋上，整座公園也能盡收眼底，逛累了公園，也可以來這裏稍作休息。

驛站前有着公園最大的廣場，結合廊橋上的看台形成了一個可觀景、可休閒、可演繹的户外劇場。

和一般公園常見的溪流不同，翠湖文體公園的溪流是利用公園的天然水源打造。

兩條溪流在園內流淌，為整座公園增添了些綠野仙蹤氛圍。

綠地藍天，潺潺溪流，散步在其中，哪怕是工作日，也有不少家長帶着孩子來遊玩嬉戲。

超萌河狸樂園 小孩看見根本走不動

整個樂園的主題都是圍繞着河狸這IP形象，不同形象的河狸自然成了串聯起各個設施的主要角色。

在整個河狸樂園裏，有大大小小、形象各異的河狸一家，串聯起滑梯、索道、旋轉樓梯等多個設施。

樹屋造型的旋轉滑梯矗立在沙池之上，讓整個樂園都充滿了童趣！

沿着平台爬進樹屋，再沿着滑梯滑入沙池。又或者在不同的攀爬網裏來回穿梭，還可以感受在不同的設施裏鑽、爬、跳、蕩、滑帶來的樂趣。

在這裏，小朋友們就好像成為了小小探險家，探索山林的秘密，挑戰不同的難關，玩一天都不會膩！

樂園內有各種各樣新奇的遊樂設施，覆蓋了多個年齡段的小朋友，園區還根據不同年齡段劃分了相應的區域，分別是智慧小屋、能量水壩、城市積木和河狸之家，大家都可以在樂園裏自由愉快的玩耍！

除了這些，公園還設置了自然課堂，為開展自然教育活動提供場所。童真活潑，還不用付費，簡直是「遛娃聖地」！

翠湖文體公園同時還是一個融入了寵物元素的「寵物友好公園」，公園可讓狗狗活動玩耍。不過公園裏同時也有散步的街坊和人類幼崽，帶毛孩子出行的時候記得戴好牽引繩哦~

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公園與綠林相連 穿梭於綠林之間

運動區的廊橋連接了公園、淘金山綠道入口和籃球場，為市民提供了便利的遊覽路線。

運動場建在廊橋下，配置了2個籃球場，1個羽毛球場，還設置了1個多功能草坪運動場，巨大的草坪面積，使得在這露營、放風箏絲毫不會感到擁擠吵鬧。

同時還能滿足飛盤、球類運動等户外開放式活動，運動區和遊玩區分開也保證了市民遊玩的安全。

沿着淘金山綠道入口即可來到公園的山林區，沿着指示牌一路晃悠即可看到公園最佳的觀景點——雙層六角亭。

翠湖文體公園對原有的雙層六角亭進行了修繕保留，同時還增加了新的休閒觀景平台，踏級而上就可以抵達高處，遠處梧桐山和深圳水庫一覽無餘。

遍野的綠色山野十分治癒，雖不是淘金山的最高點，但視野上離梧桐山更近，是我認為此行的最佳觀景點。

在悠閒的週末，看看候鳥飛翔，望望藍天碧水，就足夠令人心曠神怡。

「快出發吧，趕緊去逛一逛公園！」到户外感受風、感受陽光；觀察路邊的螞蟻、為一朵花駐足；認識一種新的植物；大自然真的擁有治癒人心的力量。

翠湖文體公園



地址：深圳市羅湖區沙灣路與太白路交叉口

交通：

①5號線環中線布心站D出口步行1.5公里

②乘坐公交於九尾嶺隧道口、淘金山綠道南站



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