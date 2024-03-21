教養｜2歲姪仔習慣搶食！他直接拒絕兼教訓他　竟惹來家人斥責

面對孩童未社會化的行為，許多大人會選擇讓步，但也有人無論如何就是不想忍受孩子的無理取鬧。近日一名網民抱怨，2歲多的姪子因為想搶他的食物吃，事主不願意，就被自己的媽媽責怪。貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論。



事主在Dcard發文指出，自己現在16歲，大他11歲的哥哥有小孩了，目前2歲多，是可以跟大人們吃一樣東西的年紀，結果每次大家出門吃飯時，發現姪子都不吃自己的食物，一定要吃別人的，儘管是一樣的餐點、用相同的容器裝，他還是只想要別人的。

事主續指，發文當天他們一家人去吃早午餐，事主點的餐中包含炒蛋、薯塊還有兩個小漢堡，其中小漢堡連女孩子手掌大小都不到。而姪子老毛病又犯，不吃自己的餐點，一直指着事主的漢堡說要吃「蛋糕」。雖然嫂子不斷安撫兒子說：「那是人家的不可以」，姪子仍繼續哭鬧。

事主媽媽見狀後，開始要他把食物分給姪子吃，還說兒子身為一個大人，幹嘛跟小孩搶。事主因為很餓加上情緒有些上來，就直接對姪子說：「乖乖吃你的吐司，你不要這樣哭給我看，我不會同情你，你休想吃我的，不要以為你哭，我就會給你吃」。

飯局結束後，事主的媽媽開始責怪他，問事主為何要這樣對小孩說話，分個食物而已何必計較。事主則認為，他是出來吃飯而非顧小孩，加上當天他真的很餓，餐點又不多的情況下，實在不想被逼着分食。事主也嘆道：「真的很想知道，到底是我太小氣還是我媽太G8，然後那些有生小孩的媽媽，會覺得老公的手足這樣很小氣嗎？」

貼文曝光後，網民紛紛表示：

・「就是有這種人啊，都想要吃別人碗裏的，長輩就算了，小的我都直接罵」

・「覺得你媽跟那個小孩都超討人厭，是我就叫他們拿錢來跟我買」

・「這年紀看到一個愛一個正常（不代表應該），小孩媽媽也有在教育，孩子會哭鬧就是看到有人幫他撐腰了，不過其實對這個年紀講話真沒必要這樣」

・「身為媽媽的立場，你只要說『這是我的』這樣就好，教小孩所有權概念」



另外，不少人認為事主媽媽問題最大：

・「你媽那這樣會干擾家長教育，必須讓孩子知道原則」

・「我覺得唯一有問題的是你媽媽欸，小孩才2歲也分不清楚對錯，他的媽媽也做到不縱容自己小孩搶別人食物了，反而是你媽媽看到你的態度，怕自己在親戚面前丟臉，才不顧你的感受做出其實對小孩教育也不好的行為」

・「拒絕你媽的情勒，結案」



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