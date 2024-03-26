流產｜4種體質婦女易出現先兆小產 中醫師教安胎5大原則

懷孕初期，準媽媽總是戰戰兢兢，擔心胎兒無法健康生長。現在不妨進一步了解甚麼是作小產（先兆流產），以免不幸遇到的時候不知所措。先兆流產是指妊娠28周前出現少量陰道流血（一般為暗紅色或血性白帶），隨後出現陣發性下腹痛或腰背痛。現代醫學指出，高齡產婦（35歳以上）、有流產史、患代謝性疾病（高血壓、糖尿病）、甲狀腺疾病、及不良生活習慣（吸煙、喝酒）等婦女容易出現先兆流產。

本文作者：博愛醫院蕭智揚中醫師



先兆流產，若經婦科檢查確認宮頸口未開，胎膜未破，子宮大小與停經周數相符，一般經過休息及積極治療後症狀可消失，繼續妊娠。相反，若調攝不當，陰道流血量增多，或下腹痛加劇，難免發展為流產。除了先兆流產外，異位妊娠、葡萄胎及子宮肌瘤等疾病，均可引起陰道出血，尤其是異位妊娠，為婦產科最常見的急腹症之一，必需及時處理。若出現妊娠陰道出血，建議進行詳細的婦科檢查。

中醫將「先兆流產」稱為「胎漏」及「胎動不安」，兩者的區別在於胎漏只有陰道出血而無下腹痛或腰背痛，而胎動不安則兩者兼有。主要發病機制是沖任氣血失調，以致胎元不固。根據患者的體質，一般可以分為「腎虛」、「氣血虛」、「血熱」、「血瘀」等不同證型隨證治療，以縮短出血時間、減少疼痛、提高胎兒存活率為目的。

腎虛證

常因孕後房事不節、或突受驚嚇，損傷腎氣所致。可伴有頭暈耳鳴、兩膝酸軟、小便頻數等症狀。臨床上多用菟絲子、桑寄生、續斷、阿膠等藥物補腎填精，固冲安胎。

氣血虛證

多因勞累過度、飲食營養不足、或患有慢性消耗性疾病而致。可見疲倦氣短，頭暈眼花，心悸失眠，面色萎黃或蒼白等症狀。醫師常用人參、黃芪、白朮、熟地、當歸、白芍等藥材補氣養血安胎。

血熱證

多見於長期鬱怒、過食辛辣煎炸、身體有感染的病人。多兼有心煩失眠、口渴飲冷、大便秘結、小便深黃量少等症狀。臨床可用生地黃、黃芩、黃柏等中藥清熱涼血安胎。

血瘀證

多因孕後跌仆閃挫，勞力過度，或素有各種婦科腫瘤，以致胎元損傷。藥用桂枝、茯苓、赤芍、桃仁、牡丹皮等中藥祛瘀消癥安胎。

除了中藥治療外，孕婦亦需注意妊娠期的保健及衛生。

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以下有5大原則，幫助孕婦們能更好的安胎。

安胎5大原則：

勞逸結合

孕婦不宜過度負重；衣服宜寛鬆，避免緊束腹部和乳房；睡眠要充分，但不能過度貪睡，要適度活動。

調節飲食

盡量選擇清淡、富含營養的食物；不宜過飽，亦不宜過食生冷食物。妊娠後期飲食不能過咸，以預防妊娠水腫。

慎戒房事

孕期必需避免房事，尤其是懷孕初期3個月及晚期2個月。房事會增加先兆流產的風險，更有機會引起感染。

注意胎教

孕婦的情緒亦會影響胎兒的健康發育，懷孕要避免鬱怒、悲傷，調節情志。

定期檢查

定期的產前檢查是孕期保健的重要措施，若發現異常情況，應及時糾正。

所以，了解下陰出血和腹痛原因至關重要，祝願各位準媽媽免於先兆流產的不安。如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。

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