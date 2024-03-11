懷孕針灸有助減輕孕初期妊娠反應 孕晚期不建議針刺妊娠禁忌穴

隨著寶寶身體漸長，媽媽的身體負擔也與日俱增，孕吐、腰背酸痛、骨盆痛、腳腫、尿頻、失眠等接踵而來。然而，懷孕婦女的用藥需要特別謹慎，部分人亦不太願意服用藥物，以免對胎兒造成潛在的不良影響。針灸廣泛應用於治療各種疾病，可以在不使用藥物的情況下緩解不適，但當涉及孕婦接受針灸治療時，仍有不少準父母可能會心存疑慮，擔心會否影響孕婦和胎兒健康。

本文作者：博愛醫院譚丁蔚中醫師



針灸安胎 幫助減輕孕期妊娠反應

針灸是基於中醫理論下，運用針刺或艾灸刺激經絡腧穴，可以調節氣血、平衡陰陽、扶正祛邪。針灸作為一種常用的非藥物治療，腧穴定位客觀規範，對於懷孕期間的選穴亦有嚴謹指示。同時，有研究指出針灸有助緩解妊娠中晚期女性腰背及骨盆疼痛，產前針灸亦有助孕婦渡過生產期，而且鮮少出現不良反應。因此，針灸治療於正確使用下是安全、有效的，可以減輕懷孕早期的妊娠反應，減輕重量負荷引起的疼痛症狀，從而改善準媽媽生活素質，並可促進胎兒轉位，有助於順產。

妊娠晚期不建議針刺相關妊娠禁忌穴

懷孕期間有些穴位需要額外留意，包括：三陰交、合谷、肩井、至陰穴等，以上穴位曾記載於古籍中禁止針灸。例如三陰交和肩井為催產的經驗穴，而至陰穴用於治療胎位不正。《千金翼方》記︰「凡難產，針兩肩井一寸，瀉之，須臾即生也。」現代研究指出針刺三陰交能刺激相關神經節段，促使子宮平滑肌活動，引起子宮收縮，從而達至催產作用。又有利用肩井穴下氣催產的特點，所進行人工催產的研究，認為利用此穴可減少生產時發生併發症。故此，若非用於胎位不正、催產，或其他特殊治療作用，妊娠晚期不建議針刺相關妊娠禁忌穴。

精、血是養胎之本，氣血於懷孕期間會通過衝任二脈下注養胎，一些活血化瘀的穴位應謹慎使用，如血海穴和膈俞穴，以防擾亂氣血。不過，這不代表針刺以上穴位便會立即造成負面影響，只要手法溫和，不予以強刺激，同時觀察孕婦當刻反應，辨證施治有利於治療孕期不適。

除特定腧穴外，根據懷孕週數，懷孕三月者(即9 - 12週)，不宜針刺肚臍以下的下腹部；三月以上者，則不宜針刺全腹部及腰骶部，以減低任何的損傷風險。

針灸治療妊娠病的現代研究漸增，進一步確定針灸是一種安全且有效的非藥物治療選擇。受專業訓練的註冊中醫師、正確地運用穴位，相信能緩解準媽媽常見的不適症狀，同時能養胎、安胎，並有助生產。然而，每一位準媽媽的身體狀況迥然不同，應該先與醫師進行諮詢才接受治療，以確保治療的安全和有效性。

博愛醫院譚丁蔚中醫師

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