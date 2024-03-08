嚴重孕吐應先排除妊娠異常葡萄胎！中醫教9招孕吐處理方法及茶飲

孕婦在懷孕早期，經常會遇到一個奇怪的現象，就是當她們聞到以前最喜歡的食物時，卻會突然感到一陣噁心和嘔吐的衝動。這種情況被稱為孕吐，它可能讓妊娠期的飲食變得困擾，影響到孕婦的日常生活和營養攝取。

本文作者：博愛醫院劉映彤中醫師



爲什麽會出現孕吐？

孕吐與胎盤的人類絨毛膜性腺促進素（hCG）分泌量增加有密切關係。在懷孕8-9周左右，hCG濃度達到高峰，孕婦就會出現噁心和嘔吐的症狀。隨著懷孕推進，約在3個月後，hCG濃度會逐漸下降，孕婦也會逐漸適應身體的新環境，孕吐情況就會得到改善。中醫認爲孕吐，即妊娠惡阻，是由於衝脈氣上沖、胃失和降，從而上逆則嘔。

嚴重孕吐應排除葡萄胎

然而，我們還需要注意一種情況，那就是嚴重的孕吐可能是葡萄胎的症狀。葡萄胎是一種妊娠異常，其hCG濃度特別高，因此會出現嚴重的孕吐。除了嚴重的孕吐，葡萄胎孕婦還可能出現子宮大於正常懷孕週數、陰道不規則出血、妊娠高血壓、下腹痛、沒有感受胎動等症狀。如果懷疑是葡萄胎，孕婦可以在懷孕初期通過超聲波檢查進行確認。葡萄胎孕婦血液中的hCG指數比正常孕婦高出5倍以上。

防止孕吐從飲食做起

除了警惕及排除葡萄胎等妊娠異常症狀，我們也可以從飲食方面著手，預防孕吐的發生。良好的飲食習慣可以起到很大的幫助。孕婦應避免長時間空腹，因為空腹會增加胃酸倒流的風險，進而引起反胃和噁心感。由於懷孕期間腸道蠕動較緩慢，建議孕婦採取少量多餐的方式，減輕胃腸負擔。譬如每2-3小時進食一次，但在睡前兩小時盡量避免進食。

在飲食選擇方面，孕婦應避免攝入辛辣、油膩和煎炸的食物，因為辛辣食品可能刺激胃腸道，而油膩和煎炸的食物則難以消化。選擇清淡、容易消化的食物，如米飯、面食、湯品、蔬菜、水果和蛋白質食物。補充懷孕期間所需要的營養素和礦物質，有助於緩解孕吐症狀。

孕吐小辦法

除了飲食調整，還有一些小方法可以幫助緩解孕吐：

1. 止嘔茶

材料：生薑2片、青檸1個、話梅2粒、蜂蜜適量 水500ml

作用： 生津止嘔

做法：

1. 先把生薑去皮，切薄片；青檸切開去核

2. 用勺子把青檸、生薑擠壓出汁液

3. 加入酸梅、500ml水、蜂蜜攪拌均匀

2. 孕吐小香囊

材料：陳皮10克、紫蘇梗10克、桑葉10克、菟絲子10克、木香5克、小布袋1個

做法：把材料放到小布袋，香囊可放於床邊、房間、手袋等地方使用

注意：香囊可使用大約10天左右，注意定期更換。孕婦慎用其他香囊。

如有任何疑問應咨詢注冊中醫師的專業意見。

博愛醫院劉映彤中醫師

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