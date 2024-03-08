懷孕體重增幅過多或致生產風險 必睇孕前BMI控制增重範疇
撰文：阿言
出版：更新：
生過兩胎的我，產檢時最怕就是被醫生說胖太多！到底懷孕期間胖多少才合理？準媽媽孕期體重該增加多少呢？原來先計算孕前身體質量指數（BMI）值，再對比以下圖表，盡量控制體重增幅，便有助減輕生產風險。
資料授權：高敏敏營養師
孕前身體質量指數(BMI)計算
公式：體重（公斤）÷［ 身高（公尺）x 身高（公尺）］
對照以下圖表，控制體重對母嬰健康均有幫助！
1. 過輕媽咪 BMI<18.5
建議整個孕期可增加約12.5-18kg；孕中後期每週增加0.5~0.6kg
2. 正常媽咪 BMI18.5～24
建議可增加11.5-16公斤；於孕中後期每週增加0.4-0.5公斤
3. 偏肉媽咪 孕前體重過重或肥胖 BMI≧24<27
增加重量建議控制在7-11.5公斤內
4. 肥胖媽咪 BMI≧27
整個孕期建議控制在增加5-9公斤以下
研究發現 體重增加超過7kg會增加罹患妊娠毒血症風險
懷雙胞胎：增加重量建議控制在15.9-20.4kg
三胞胎：增加總重量建議控制在22.7公斤
平均建議增加10-14公斤+注意體重增加的速度！
體重增幅過多或致生產風險或養出巨嬰
1. 胎兒容易過大，提高生寶寶時的風險
如果體重增加的速度太快或孕前體重超過BMI標準值，也會提高「妊娠糖尿病的機率」。
2. 容易養出巨嬰
妊娠糖尿病易讓孕媽血糖忽高忽低、不穩定，容易形成巨嬰嬰兒增加難產風險...若患有妊娠糖尿病的媽媽可能未來5至10年後，會增加罹患第二型糖尿病的機率。
3. 腰痠背痛、易喘、易累
孕期缺乏運動也會不利生產。
營養師建議準媽媽切勿亂減重
建議飲食還原基本步，吃得均衡、每週量體重、擬定適合自己的飲食計畫、做好孕期的體重管理。擁有健康的身體才有力氣照顧自己與寶寶。