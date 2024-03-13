近視｜讀書再忙也要去玩！每周戶外活動時數達標　近視風險降5成

近視是一種疾病，年紀越小如果近視，加上日常生活又沒有強化護眼行為，度數會隨着年齡快速增加，平均每年會增加75~100度，很快就會變成高度近視。近視會影響生活與學習，而高度近視若控制不佳，會增加青光眼、黃斑部病變、白內障及視網膜剝離等傷害眼睛之風險，甚至還可能導致失明。



每週從事戶外活動達11小時 減少55%近視發生率

依據國民健康署102年國小低年級學童視力保健介入計畫的結果發現，每週從事戶外活動達11小時，1年平均可減少55%的近視發生機率；每週日照時間超過200分鐘，則可減少49%學童罹患近視的機率，顯示戶外活動對兒童近視防治相當重要。

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遠離3C宅 落實3010120

台灣國民健康署吳昭軍署長呼籲，孩童在12歲前應掌握「遠視儲備量」，以降低近視後迅速成為高度近視的風險。並建議家長，與其把3C產品交給孩子使用，不妨也多培養孩子更多元的興趣，並陪伴孩子嘗試不同的生活體驗，例如打球、野餐及露營等，並落實「3010120」護眼原則，用眼30分鐘、休息10分鐘、每天戶外活動120分鐘以上，從小建立護眼好習慣。

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