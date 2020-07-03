冒名頂替學籍、公職崗位　山東基層弊案揭「球證旁證」合謀手法

近四五個月來，山東省接二連三爆出基層管治醜聞，涉及農村、學校和監獄等不同範疇，再一次反映當中共提倡治理能力現代化，其間所面對的是甚麼問題，又有可能以哪一種方式爆發出來。

涉及區政協、政法委、教體局、公安局

先講「冒名頂替學籍」一事，事緣濟寧有一名女子實名舉報，指控高中班主任於1997年「偷走」她的高考成績，轉錄在其女兒名下，進而「奪走」她報讀大專的機會。7月3日，官方就此通報調查和懲處結果，一共牽涉15人。

按名單查考保護傘範圍，主要集中在市轄區層面，上至區政協副主席，下至派出所民警，政法委、教體局、公安局等區政機關均牽涉在內。從中可以推測，在第一重呈交和審批環節，涉事人等已經上下其手，互相包庇，同時又有地方頭臉人物做靠山，受害人即使察覺不妥亦無從投訴，而這卻不是孤例，省方即一口氣清出242宗冒名頂替學藉的個案。

合村併居引起爭議，68歲的村民成友站在村莊拆遷後的廢墟上。（中國新聞周刊）

同類醜聞也發生在公職人員選任上。菏澤一男子於1997年退伍獲安排在區林業局工作，但一路未獲安排上班，到2014年他發現該崗位上有一名與自己同名同姓的人在領工資，於是向紀委投訴，多年來卻不了了之，時至近日才獲得跟進處理，揭發出原來是區小學的校長安排時年11歲的兒子冒名頂替。

區紀委對投訴疑置諸不理

從懲處名單可以看得出保護傘結構，同樣以市轄區為操作層面，箇中「分工」如下：人社局負責辦理養老保險轉移手續，但就未有截查得到冒名者，到了冒名者違規辦理戶口補錄、遷移和姓名變更，派出所民警亦聽之任之，最後安監局聘用冒名者，也沒有去核實身份。不在名單上的紀委則疑似對投訴丟低不理。

由此可見，受害人面對的不公情況是，球證旁證主辦協辦各單位都參與其中，確實是無得鬥。不過話雖說是各有「分工」，但與其誇張地說官官勾結或集團式經營，不如說是一種「蒼蠅式」的懶政和腐敗，或是小小油水請食飯各方心領神會，或是賣人情搭上搭各方睜一眼閉一眼，宛然成為官場風俗習慣。

除了山東多宗弊案之外，南方洪災亦是時聞焦點，坊間早前就再流傳「三峽潰壩」一說。

+ 6 + 5 + 4

如果說考場職場尚且有跡可尋，那麼懶政怠政在監獄就更加是呼天不應叫地不聞。2月下旬，正當內地新冠疫情緩和之際，爆出任城監獄出現大規模感染，確診病例逾200宗。省紀委以涉嫌怠忽職守和妨害傳染病防治，追究監獄負責人，是次更點名查治省司法廳和省監獄管理局，連廳黨委書記等11人落馬。

民間和傳媒力量可成督政助力

在省一級層面，引起爭議的還有「合村併居」政策，內媒就此連番揭發，基層強拆強遷的現象嚴重，輕則強制約談疲勞轟炸，重則斷路斷電放炮仗砸玻璃，派出所更與政府有默契，報警也沒用。事情鬧大後，省方多次解畫，省委書記劉家義便新近指示，決不能把民心工程搞成「民怨工程」。

來自山東濟寧的苟晶在網上申冤（山東女連續兩年高考被冒名頂替入學 班主任寫懺悔書承認女兒頂替）：

從制度常規運行看，上述涉及考試、銓敘和監獄的腐敗問題屬於「閉環式」，基層幹部把握各環節以至無縫交接，受害人不是被蒙在鼓裡，就是有冤無路訴。從政策推行層面看，合村併居的流弊正是典型的盲幹亂幹問題，幹部但求跑數交數完成任務，不顧民間疾苦。

🔑🔑來自山西的內地藝人仝卓被查出學籍及入黨造假，牽連繼父等涉事10餘名官員🔑🔑

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山西也有官二代高考弊案，浙江亦有監獄管理不善致疫情蔓延，早年北京處理「低端人口」的手法亦引起爭議。實則近年中共就直言，官僚主義和形式主義是黨政制度的普遍問題，所以反腐督政的工作便有「最後一哩路」和「老虎蒼蠅一把抓」的說法。

從山東各個案例可見，黨政機關推行「自我監督」是份內之事，但以本國幅員之廣大，幹部人數之多，民間和傳媒力量亦可成為督政助力，關鍵就在於官民之間如何接軌與互動，例如縱使審查機制多有制肘，互聯網近年就成為民情上達的重要介面，冒名頂替學籍一案正是經由「網上信訪」幸而獲得輿論關注。