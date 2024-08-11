男生愛你得把口？8個小細節看他對你是否認真：願意共同規劃將來

某天深夜，小編的朋友分享著感情趣事，她說著那個對象的好與壞，不過小編我越聽越覺得不對勁，突然發現，感情這檔事，有時倒還真需要旁人來給點意見！



不知道各位姐妹是不是也有朋友的曖昧或交往對象看起來總有那麼一點「玩玩」的味道，但他們卻不自知反倒深陷其中？是時候點醒他們了，快把分享給你那個總在「遇人不淑」的朋友，讓她從下面8個細節來檢視對方是否認真看待你們的關係！

8個「小細節」檢視他是否認真看待這段感情！（點擊放大看看）▼▼▼

1.「認真」真的不必掛嘴上

「我對你是認真的」，若是第一次聽或許還真是句浪漫情話，但假設他總是不斷重複呢？這時「行動」就是個至關重要的參考依據！這也並非指他一定得做些什麼別出心裁的事情，而是會發現，甚至是感覺到他「在乎」你啊～不過是個怎麼在乎法，不妨看其他幾點吧！

2. 你想知道的，他都會告訴你

一對戀人能陷入愛河，無疑是在相識及互相了解的過程中對彼此產生好感，互動要延續下去，感情才會往下一步前進。但若你們屢次談及到某個話題或是想法時，他總是在逃避、敷衍帶過，或是不正面回覆，總讓你感覺他看不清、摸不透，或許就應該知道他可能想隱瞞些什麼。

3. 總是記得關於你的一切

雖然記性好壞和性別沒有直接關係，但男生有時少根筋的模樣，還是會令人「擔憂」，所以會默默記住我的喜好的對象，真的太令人心動了！從基本的喜歡吃什麼、討厭什麼，到細節控才會發現的生活小習慣，如果有個男生可以將你所有的一切全部都記在心裡，只能說務必好好珍惜眼前這位了！

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4.「吵架」後的行為也是其中一環

你和最親近的家人都會有爭執，何況是個來自完全不同生活背景的他呢？「吵架」美其名也是溝通的一種，若今天他在吵架後直接轉身離去、嚴重點可能就因此不再聯繫你，這樣不管是誰都會受傷的吧？反之，他還願意冷靜下來和你溝通、解決問題，這或許才是成熟愛情該有的模樣。

5. 不會輕易跨越邊界

每一個人都有自己的原則，以及不可觸碰的底線，一次、兩次「越界」還可以當作不小心，次數一旦變多就是真的太超過！而認真看待你、看待這段感情的男生，是不會讓這種微小錯誤一犯再犯的。無論是你們之間說好的界線，還是他面對「親密時刻」來臨時你的感受，都可以看出對方對待你的態度如何。

6. 願意陪你走過人生的高低起伏

真心喜歡妳的男生，是可以接受並且陪你面對所有的人生高低起伏，工作上的失意與成功、生活上的快樂或難過，他都可以站在你身邊，陪你渡過，就好比《淚之女王》裡洪海仁所說的：「我認為的愛，不是一起享受好東西，說些甜言蜜語，而是一起忍受討厭的要命的東西，陪在身邊而不逃跑，就算有欠債、就算有比那個還嚴重的事，也一直在一起，那就是愛」，這一切的根本都是因為對方喜歡的就是「你」這個人而已。

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7. 有確實承認你們的關係

網路上總流傳著男生談戀愛後願意將你公開在社交平台才是「實際認證」你們的關係，即是感情是無法用此衡量的，也不是說一定得公開才算認真對待這段感情，可是假設連你們之間他都沒有承認過你的身分，這時就該小心了！

8. 願意共同規劃並實踐未來

男生「想要」給你的未來，和你們一起「規劃」未來，是無法相比的！一個是他單方面認定的美好世界，一個是你們在討論過後一起決定的人生藍圖，差異很明顯啊～他能接受你的想法，並且共同實踐、達成目標，這樣你們才有相同的目的地一起前行，感情自然就走得長遠了呀！

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