分手｜人生總會遇上幾個人渣！想擺脫孽緣全身而退，你會怎斬纜？

孽緣在感情中始終都是無法言說的存在，往往一開始他都被美好的假象所偽裝著，等我們深陷其中時，才發現對方竟然是自己的孽緣，想要脱身卻很難輕易地逃脱掉，令很多人束手無策，有更多人直接選擇放棄。



但其實只要用對方法就可以擺脱掉孽緣的存在！那麼小夥伴們，快來測一測你該怎樣化解孽緣吧~（點擊放大開始測試）▼▼▼

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答案解析：

A. 思考詳細的計劃。

你是一個喜歡思考的人，很多事情都會在腦海中有非常具體的計劃。通常情況下，你會考慮一件事情的長遠發展。而面對孽緣，他們的出現並不會為你造成太大的困擾。你會通過智慧的頭腦幫助自己梳理一個清晰的發展方向，讓接下來的生活變得更加順遂，從不會輕易被捏圓的出現，而打破你的生活節奏。

B. 尋求外界的幫助。

你是一個喜歡交友朋友眾多的人，而當問題出現時，你都會尋找足智多謀的朋友，跟他們訴說你的近況，通過大家的探討來幫你走出泥潭。所以面對孽緣，你首先想到的就是向外界求助，你希望集結大家的力量，幫你度過難關。在你心中朋友有著非常重要的地位，而你也會通過朋友的幫助，化解孽緣對你的影響。

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C. 用行動來表明態度。

你是一個喜歡行動的人，身邊的朋友通常會評價你太過草率魯莽，但這樣的性格也造就了你能夠不輕易受到外界的影響。面對孽緣，從不會讓自己困惑太久，你不希望讓自己陷在原地無法自拔，通常都會用行動來表明自己的態度，你會主動開啟自己的新生活，暢想著美好的未來，努力過上自己的理想生活。

D. 直截了當的拒絕。

你的性格坦誠又率真，通常情況下，你都直言不諱，從不會委婉的顧左右而言他。而面對孽緣的出現，你也會第一時間直接了當的拒絕，你不喜歡拖泥帶水的與人相處，會通過自己果斷又直接的態度來表明立場，堅定不移地過著自己的幸福生活，通過自己的力量與孽緣抗爭，讓她們自動遠離你的生活。

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