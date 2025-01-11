脫單｜曖昧對象點解唔接受你嘅表白？測原因、教你吸引佢愛上你

愛情，一個手掌是拍不響的，兩個人的心意相通時才能碰撞出火花。



牽手之前，總要有一方主動和表白，才能讓為兩人的愛情正名。鼓起勇氣表白，做主動一方是需要勇氣的，然而豁出去後，卻遲遲得不到對方的回覆，那是為甚麼呢？他為什麼沒有接受你的表白？請隨小編做個測試。

暗戀對象為何遲遲不回應你的表白？測一測告訴你原因（點擊放大瀏覽）▼▼▼

測你的暗戀對象為何不接受你的愛情告白（IG@netflixkr；01製圖）

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1. 經常會有人稱讚你嗎？

是的→2

沒有→3

不確定→2



2. 從小到大，暗戀你的人多嗎？

很多→3

還好→3

不確定→4



3. 他和你待在一起時會表現很自然嗎？

是的→4

不是→5

不確定→4



4. 你很喜歡暖男或温柔型的嗎？

是的→5

不是→6

不確定→5



5. 能忍受他有玩的特別好的異性朋友嗎？

能→6

不能→7

不確定→6



6. 在感情上，覺得自己氣量大嗎？

挺大的→7

還行→7

幾乎是醋罈子→8



7. 看到很會撒嬌的女孩子，會覺得她作嗎？

是的→8

還好→9

沒有→8



8. 出門前，你會很在意自己的髮型和打扮嗎？

是的→9

不是→10

不確定→9



9. 會常常給他買禮物嗎？

是的→10

偶爾→10

沒有→11



10. 如果父母給你施加壓力，你還想和他在一起嗎？

想→11

不想→D

不確定→11



11. 要是好友欺騙了你，你是否還會原諒他？

會→A

不會→C

不知道→B



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測試結果分析

A. 不是他喜歡的類型

你有着很好的看人眼光，所以通常都能選中優秀的人當喜歡對象。但是這種優秀的人，一般選女友的眼光也是很高的。他欣賞的是冰雪聰明的女孩子，而你卻不是這樣的人，你生性單純天真，甚至很容易會被人騙到。這樣的你，應該好好充實下自己，遇事多一份戒心比較好。

B. 方式不對

在還不了解對方喜歡什麼類型異性的情況下，你就因為吃醋而把表白的話衝口而出，把整個計劃都打亂了。你根本不知道他喜歡主動型還是被動型，要是對方喜歡被動型，那你就危險了，很可能會被貼上不懂矜持、用情不真等不好的標籤。你應該先去吸引他的注意，向他展示一個不一樣的自己，說不定不經意間會被你撩到呢！

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C. 沒有把你當異性對待

單純耿直本是你的優點所在，不過有時這樣的性格也會讓你吃虧。尤其在愛情方面，基於你這樣耿直，女漢子的性格，很多時候他都不過是將你當做好兄弟對待。雖然兩人是無話不說，但他卻沒有把你當做異性或是對象看待，也就是沒有往愛情的方面想過。女孩子，耿直五分就好，沒必要耿直到七分。

D. 愛得不夠

可能你覺得自己對他已經愛得很深，所以你才能鼓起勇氣來向他表白。但是他遲遲沒有給你答覆，很可能是因為他對你並沒有你想象中愛得深，也而就是說他對你的愛不深，很容易動搖，所以才會沒有答應。此時你要跟隨自己的內心去走，別被其他事情迷惑。

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