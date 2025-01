分手後想食回頭草？同EX復合6大缺點必讀　有問題唔解決只會重演

人有七情六慾,只要活在世上,大抵都曾經歷過失戀的苦楚。



尤其是分手後強烈的孤獨感與剝奪感,讓許多人難以承受。因此,「復合」自然就成了一個最常見卻也最複雜的情感問題。那些沉浮情海的男男女女因懷念過去的美好時光,或是單純習慣、依賴及心有不甘,便急於與前任重修舊好。然而,這樣的決定卻可能帶來新的挑戰和更多問題。以下,我們整理了與前任復合可能引發的6大缺點,供讀者在考慮復合前審慎評估,趕緊來看看。

復合前必看!與前任情人復合可能引發的6大缺點(點擊放大瀏覽)▼▼▼

與前任復合6個缺點(IG@mbcdrama_now;01製圖)

+ 16

1. 問題沒有解決,分手原因重演

分手通常源於雙方間未解決的矛盾或衝突,若在復合前未深入探討並解決這些根本問題,舊有的矛盾很可能再次浮現,導致再次分手。根據René M. Dailey教授2009年的研究論文《Characteristics of On-again/Off-again Relationships》以及《Journal of Social and Personal Relationships》的期刊研究指出,分手後復合的情侶中,約有60%至70%曾經歷多次的「分分合合」,顯示未解決的問題易導致關係反覆重演,「復合」最終變成爛尾劇。

2. 彼此信任降低,關係質量下降

分手多少都會削弱彼此之間的信賴關係,即使再次復合,過往留下的種種傷害和不信任感,也有很大機率會持續存在。這些負面情感將深刻影響關係的穩定度與質量,就算再次成為情侶,也難保不會因過往經驗而感到強烈的不安全感。然而,感情一旦失去最基本的互信,便會落得一敗塗地的下場,後續的各種猜疑及衝突也將進一步損害彼此感情,最終像地基不穩的積木般崩塌。

3. 分分合合循環,情感不斷耗損

有些情侶在分手後反覆復合,陷入所謂的「開關式關係」。這種反覆的分合模式會消耗雙方的情感和精力,降低對關係的滿意度和承諾度,並可能導致更頻繁的衝突和溝通問題。《Journal of Social and Personal Relationships》的研究同樣指出,這類「反覆型關係」會讓雙方的心理幸福感和關係穩定度顯著下降,最終也只是彼此互相內耗而已。

4. 復合動機複雜,感情難以長久

若復合的主要原因是出於孤獨感或對過去的懷念,而非真正解決了之前的問題,這樣的關係將很難持久。在決定復合前,應審視自己的動機,確保不是因為不甘心、逃避孤獨或其他負面情緒。

心理學家Amy Morin也建議:

「如果復合並非基於改變與成長,那麼這段關係只是舊問題的延續。」



此話頗有深意,值得深陷情海的男女們細細品味。

同場加映:分手失戀走不出來想復合?6個技巧教你挽回戀情 請別過度聯繫(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 16

5. 角色過於固化,雙方無法成長

在反覆分合的關係中,雙方可能陷入一種「固定角色模式」,例如:一方總是在鬧脾氣後提出分手,另一方則總是必須先低頭求和。這種慣性模式,只會阻礙雙方的成長及關係的穩健發展,導致問題無法真正地被解決。

要記住,人生中的每位過客都是生命導師,當他們從這輛不斷前進的火車上離去時,我們仍舊收穫了過往與之共乘時的美好風景。人很奇妙,唯有愛過之人真正「下車」後,才有時間仔細思考這段感情對自己的意義。且人往往也只有在思考過後,才能真真切切地成長。

6. 外界質疑反對,間接影響感情

一段關係結束前與真正結束時,肯定都會產生爭執與磨擦,而這種惱人的情況,身旁的親友們大概也略知一二。因此,明明當初那個恨得牙癢癢、不斷與親友抱怨對方不是的你,卻在分手後又想要與前任復合,這個決定很可能會引來週遭人的質疑與反對,自我壓力也就隨之而來。

此外,若兩人不幸再次分手,將可能面臨更大的心理壓力和負面評價,對個人自尊心造成嚴重打擊,幾乎是一種「社會性死亡」。根據《Journal of Divorce & Remarriage》的研究調查指出,親友的不支持與情侶間的關係滿意度有著直接相關,這可能成為復合後的一大隱憂。

同場加映:你有「失戀戒斷症狀」嗎?5方法幫你走出情傷 放下才能擁抱未來(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 21

其實,一段關係的逝去必然有其意義,會走到「分手」一途,也肯定有其原因。因此,決定「吃回頭草」前應謹慎考量,在做出復合決定前,雙方都應仔細評估,並理性分析過去那些導致情感生變的問題是否會再次發生。若分手癥結已妥善解決,且雙方也保證不再介懷於過往的傷害,那麼身為「舊愛」的兩人,才可能「盡釋前嫌」重新交往,並穩定長久地攜手共步。

延伸閱讀:

分手失戀想復合!挽回戀情的6個技巧:絕不主動聯繫、徹底與之斷聯,做到「這點」復合機率高

「小事」才是扼殺感情的殺手!戀愛中6件事千萬別做:拿別人比較、不懂說感謝,「這點」是分手導火線

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出,未經同意禁止轉載。更多精彩報導,詳見《Bella儂儂》。】