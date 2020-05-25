英國「最美王妃」戴安娜受盡英國民眾的愛戴，即使至今逝世已經20多年，可是她善良又美麗的臉孔，卻永遠存活在民眾的心中難以磨滅。戴安娜短短的36年的人生，可以說是幸運卻又悲慘，從嫁入王室開始，她擁有了所有，卻也失去了所有。

戴安娜於1997年8月31日在法國巴黎一場車禍中死亡，終年36歲。(getty)

坊間上關於戴安娜王妃的王室生活紀錄片也不少，根據外媒《THE SUN》指有傳Netflix將會和製作公司DSP合作製作關於戴安娜，名為《Being Me：Diana》（暫譯）的紀錄片。紀錄片的內容全部取材自1990到1992年間，戴安娜演講的片段以及她身邊親人的訪談，將會揭露戴安娜更多不為人知的婚後王室生活，特別是和查理斯王子的失敗婚姻，也會公開戴安娜內心的真實情感。假若最後紀錄片真的推出，相信對王室來說又是一次形象的打擊，不過其實這類型的紀錄片在2017年就已經播出過，內容旱已讓人震驚。

傳聞Netflix將會和製作公司DSP合作製作名為《Being Me：Diana》關於戴安娜的紀錄片。(Getty)

英國「第四頻道」（Channel 4）在2017年8月5日播出了一套長達120分鐘，名為《戴安娜的獨白》（Diana：In her own words）的紀錄片。這套紀錄片最與眾不同的地方，就是片段中，大部分都是來自於戴安娜從未曝光過的訪問錄音，機密程度極高。外媒《THE SUN》指錄音來自於戴安娜在1992年時聘請朋友賽特倫（Peter Settelen）為她訓練公開演講技巧，以及為她的傳記訪問做準備。由於當時戴安娜身心受損，因此她也趁機向好友傾訴，談及不少內心情感，也說出了婚後的悲痛生活，紀錄片播出後掀起了軒然大波。

英國「第四頻道」（Channel 4）在2017年播出了一套名為《戴安娜的獨白》（Diana：In her own words），長達120分鐘的紀錄片。(《戴安娜的獨白》)

戴安娜童年並不快樂 自小缺乏愛

戴安娜擁有一個不快樂的童年，在她6歲那年父母就離婚，她曾經以為自己是父母離婚的原因，因此一直心存極強的內疚感，但是卻從來沒有表達過出來。9歲的時候就被父親送去了寄宿學校，和父親的關係更是如同陌生人般疏離，因此她從小就在一個缺乏愛的環境中長大，因此十分渴望安全感。

戴安娜擁有一個不快樂的童年，自小父母就離婚，更被父親送去寄宿學校，從小就缺乏愛。(Nationalgeographic)

我的雙親，他們從未說過愛我。我不知道為什麼。他們有吻我面頰，但我們沒有擁抱或任何類似的舉動。

戴安娜與查理斯見面13次後就決定結婚

戴安娜是在16歲的時候遇見查理斯王子，可是查理斯是在她19歲的時候，才對戴安娜展開猛烈的追求，據她後來的回憶，二人在一個聚會上碰面。那時查理斯剛與女友分手，而舅公蒙巴頓伯爵則遇刺身亡不久，她對心情低落的查理斯說：「你一定很寂寞了，你旁邊需要有一個人......」查理斯聽完後就情不自禁地親吻著戴安娜，突如其來的愛情，讓她受寵若驚。

戴安娜和查理斯見面13次後就決定結婚，讓戴安娜感到不可思議。(Getty)

要知道當時的查理斯可是全英國最受歡迎的「鑽石王老五」，戴安娜內心雀躍不已。而他們在見面13次後就決定結婚，兩人的世紀婚禮可以說是全城矚目，更是民眾心中真實版的童話故事，「麻雀變鳳凰」的佳話一時遍佈全城。

戴安娜與查理斯曾是大家眼中的「童話」：

+ 4 + 3 + 2

查理斯「渣男」面目 與卡米拉出軌令婚姻失敗

然而這段童話婚姻只是戴安娜不幸的開始，她在和查理斯訂婚的時候就已經發現了「第三者」卡米拉（Camilla Parker Bowles）的存在，她發現了查理斯和卡米拉依然有保持來往，雖然傷心但她卻沒有說出口。婚後戴安娜發現卡米拉依然陰魂不散地出現在查理斯身邊，讓她更加傷心欲絕，她質問查理斯為什麼要出軌，查爾斯的回答讓人咋舌：

我不願成為唯一一個沒有情婦的英國王儲。

自從哈里王子出生後，兩人就不再有性生活。戴安娜感覺到這段婚姻沒有了愛，心灰意冷的她決定向英女王求救，可是卻換來了英女王冷漠的回應：「我不知道你該做什麼，查理斯已經沒救了。」從此以後戴安娜再也沒有向任何人求救。

戴安娜在婚前已經發現「第三者」卡米拉的存在，也是造成她和查理斯婚姻失敗的主要原因。(Getty)

戴安娜生命中的第二個重要男人

逐漸封閉起心房的戴安娜卻遇到了她生命中的另一個男人---保鑣麥納基（Barry Mannakee），她在影片中坦承：「那時我是24歲，深深愛上了一個人，只有他在我才會開心」，因為和查理斯王子婚姻出現問題，這名保鑣經常陪伴在她身邊，給了她缺乏的安全感，因此日久生情，還打算私奔。可是最後這名保鑣被調離戴安娜身邊，戴安娜也最終死於車禍。戴安娜曾經說過：「我們的婚姻中有3個人，太擁擠了」也許這個第3個人，除了指卡米拉之外，還有這位保鑣。戴安娜曾對於這段霧水情緣表示：

我不應該玩火自焚的，但我玩了，還燒傷了自己。

24歲的戴安娜和保鑣麥納基日久生情，可是最後這名保鑣被調離戴安娜身邊，戴安娜也突然死於車禍。(《戴安娜的獨白》截圖)

產下威廉王子和哈里王子後的戴安娜患上了產後抑鬱，更曾4次自殺未遂，最後戴安娜承受不了這段婚姻的折磨，決定離婚，可是根據她的好友Lana Marks透露，戴妃告訴過她：

我一生只愛過一個男人，就是查理斯。

或許戴安娜的一生最錯誤的一件事，就是愛上查理斯，錯付真心；沒有遇到查理斯，沒有嫁入王室，她的生活也許會更快樂一些。

戴安娜36歲時因車禍逝世，讓全英國民眾陷入愁雲慘霧，假如沒有愛上查理斯，戴安娜的人生又會如何的不一樣? (《戴安娜的獨白》截圖)

資料來源: THE SUN, Diana In Her Own Words,vogue