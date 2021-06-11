莫文蔚新歌剖白愛情觀　與馮德倫8年情分手嫁初戀:世界在變你沒變

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-06-11 20:00

莫文蔚演唱會｜莫文蔚將在6月11日- 13日於紅館舉行1連3場人生最後一次大型演唱會—《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》。 被譽為「情歌天后」的莫文蔚相隔16年再踏舞台，更推出新歌《婦女新知2021》，MV中的莫文蔚造型百變性感別具玩味，更旋即引起不少好評。現年51歲的莫文蔚憑空靈聲線成歌后外，當年莫文蔚與周星馳的緋聞，以及和馮德倫的戀情亦成為一時佳話，不過兜兜轉轉，莫文蔚最終還是情歸初戀。

莫文蔚近期忙於預備演唱會，希望以最佳狀態示人。（mokabyebaby＠IG)

51歲的莫文蔚再於紅館開演唱會，亦特意邀請黃偉文（Wyman）合作，重新演繹她2000年曾推出過的歌曲《婦女新知》，不但錄製新MV，歌曲亦都重新填詞成為新作《婦女新知2021》，並以詞歌聲道出時下女性在戀愛心態上的轉變，寄語即使兩人相愛，彼此亦需自決，勇於追隨內心情感，不完全成為男人的「附屬品」。

始終結咗婚，唔可以成日將工作排喺第一位，咁樣對佢（丈夫）唔公平，喺時間要調整一吓兩公婆嘅節奏。 莫文蔚（Karen）

是次紅館演唱亦是莫文蔚最後一次的大型演唱會，她接受媒體訪問時強調她以後不是不再唱歌，只是人生去了另一階段，生活節奏也需要配合另一半的需要，忙碌有時，戀愛有時。經歷過數段感情的莫文蔚，終究還是在愛情路上遇上她的最愛，並於2011年與初戀男友成婚，而在愛情路離離合合多時的莫文蔚，更把她自身的經歷帶到歌聲上，去用歌聲撼動更多的人心。

乜嘢先係緊要 我終於識分 《婦女新知2021》莫文蔚

【按圖看】莫文蔚近日推出新歌《婦女新知2021》，莫文蔚在MV中有多個造型性感之餘，亦甚具玩味。▼▼▼

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莫文蔚過往兩段戀可惜都是有緣無份？

莫文蔚（Karen）與「喜劇之王」周星馳曾經傳過緋聞，不過戀情始於未被當時人承認。 (《回魂夜之整鬼專家》劇照)

情歌天后莫文蔚（Karen）生於書香世家，但她卻沒有被規條限制自己的思想，反而養成我行我素，敢於自我的女生。莫文蔚年紀輕輕便隻身前往英國留學，機緣巧合下結識音樂創作人雷頌德，在對方的鼓勵下在1993年加入樂壇，不過血液中留着反叛基因的她認為「玉女形象」並不吸引，於是她竟放膽全裸上陣和剪掉一頭長髮變為光頭來拍攝宣傳照，獨特個性吸引「喜劇之王」周星馳為她鍾情。

「情歌天后」莫文蔚（Karen）甚有個人風格。(mokabyebaby@IG)

有傳周星馳只看了莫文蔚（Karen）一眼，便被她散發的獨特氣質所吸引，更邀請她參與拍攝電影《大話西遊》。當時有傳莫文蔚介入了周星馳與朱茵的戀情，更曾被人稱為第三者，其後周星馳和莫文蔚一直情侶檔合作拍攝，如《喜劇之王》和《少林足球》，但二人傳聞中的戀情始於未被當時人承認。

那年，莫文蔚（Karen）發行了一首《他不愛我》的單歌，有指歌曲彷彿在說着她與周星馳的故事，歌詞是這樣說：「他不愛我，牽手的時候太冷清，擁抱的時候不夠靠近。」和「他不愛我儘管如此，他還是贏走了我的心。」其後莫文蔚認識了馮德倫，兩人互生情愫，直到2006年，莫文蔚憑着電影《童夢奇緣》入圍香港電影金像獎最佳女主角提名時，兩人才破天荒牽手走紅毯，戀情才得以公開，可惜一年後莫文蔚卻宣布兩人8年情已結束，沒有第三者，只因情淡而分開，並以歌曲《其實我一直都想對你說》向馮德倫剖白心聲。

【接下圖看】莫文蔚現年51歲仍保養得宜，凍齡美貌十年如一日▼▼▼

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莫文蔚與初戀分手後16年再相遇 妙不可言的緣分拉攏兩人的愛情

莫文蔚（Karen）與初戀男友分開16年後重遇，4年後復合，並於2011年結婚，兜兜轉轉24年，原來對的人一早遇上 (mokabyebaby@IG)

或許是人們常說：「緣是天意，份是人為。」你拼命去守護一段愛情，但愛情卻在你不經意的時候，慢慢地離逝，就如莫文蔚與周星馳和馮德倫的愛情般。也許就是戀愛經歷多了，才了解自己真正的需要，原來一早已遇上。

回復單身的莫文蔚與17歲的初戀情人在命運交錯下，再次將生命交集在一起，在2003年，當時莫文蔚仍與馮德倫相戀，在德國拍外境時意外再次遇上初戀男友Johannes，那時莫文蔚在彼此曾經吃飯的餐廳相遇，當時彼此都有另一半，但他們卻保持友好的聯絡，畢竟戀情事過境遷卻在故地遇上曾經所愛的人，是一種不能言喻的緣份。

談戀愛，就是要開開心心，不開心，就別談！ 莫文蔚（Karen）

二人重遇後4年，即2007年，當時已與馮德倫分手的莫文蔚被初戀男友Johannes邀請到德國散心，那時Johannes也回復單身的狀態，兩人卻能感受到彼此的心意，那種怦然心動的感覺讓二人再一次走到一起，就如《婦女新知2021》歌詞中所言「戀要失過 先發現最 「啱身」的一個」。

莫文蔚與初戀男友Johannes更於2011年兩人相識的30周年，選擇在意大利舉行婚禮，延續當初的愛情，兜兜轉轉24年，原來對的人一早遇上。在2017年的情人節時，莫文蔚更為丈夫送上一首歌《I Do》向世界宣告，能遇上彼此，不變初心，是如此的幸福。

當世界一直在變，你沒變。當不早不晚，走到了這一天，感覺像無限初戀。

【接下圖看更多】莫文蔚與德國籍丈夫Johannes的合照

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