日本@cosme2021上半年美容大賞 　第3位洗面霜用家好評去黑頭出色

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-06-10 19:39

2021年上半年度@Cosme美容大賞出爐，綜合大賞10大公布之外，還有皮膚護理、美妝、防曬等產品的10大名單，綜合用家心得和評分選出的結果，參考性高，愛試新品、發掘美妝護膚好物的你，必然不可錯過！

「綜合大獎」（Grand Prizes）10大得獎名單公開

日本@cosme每半年公布網站用家票選和評分選出的名單，入選的藥妝、護膚產品名副其實是用家真心推介的好物。

2021年上半年度@cosme美容大賞，總結2020年11月1日至2021年4月30日期間，共69,105件新品脫穎而出的10大排名。

近日日本@Cosme「2021年上半年度@cosme美容大賞排行榜」榜單新鮮出爐，相信不少女生亦「翹首以待」多時。(日本@COSME)

「綜合大獎」（Grand Prizes）上榜產品10大排名，最受關注，不少開架品牌上榜，第1位是小資女大熱的開架品牌Canmake，唇部磨沙兼可作夜間唇膜，約售港幣$54，性價比高；第7位面膜產品，是大家熟悉的開架台灣品牌—我的美麗日記， 至於第3位的洗面霜，則獲用家稱讚去黑頭尤其出色。

【按圖看】日本@Cosme 綜合大獎（Grand Prizes）2021上半年10大名單，榜首是小資女追捧的開架品牌之一，其他上榜產品包括面膜、粉餅、眼影以及面霜等▼▼▼

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日本@Cosme美容大賞：洗面產品、卸妝產品、化妝水三甲名單

日本@Cosme亦同時公布護膚、美妝部門賞的三甲名單，分門別類，如基礎保養類的洗面、卸妝、化妝水等；底妝類有粉底液、防曬產品等。《01女生》精選洗面產品、卸妝產品、化妝水，以及粉底液、防曬產品的首3位，供大家入手前參考。

【按圖看】日本@Cosme部門賞的洗面、卸妝、和化妝水的3甲之選。▼▼▼

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【按圖看】日本@Cosme部門賞的底妝類的粉底液、防曬產品3甲之選。▼▼▼

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同場加映：【按圖看】護膚｜@Cosme 10大洗面好物$55開架牌4日減黑頭，5招對付頑強暗粒。（延伸閱讀）▼▼▼

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同場加映：【按圖看】日本@Cosme10大卸妝好物排名 ，第7位多功能保濕強范冰冰也愛用？（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：日本@cosme