Tory Burch手袋官網減價　小CK熱賣款$500有找　30款精選優惠手袋

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-06-03 13:00

名牌手袋／小資女／減價｜Tory Burch、Charles & Keith手袋設計時尚、價錢親民，成為眾多女生喜愛的手袋品牌。近日Tory Burch、Charles & Keith官網推出限時折扣優惠，手袋款式選擇眾多，相信女生們定能挑選到心水。

Tory Burch 美國官網減價直送香港 經典Tote Bag手袋低至$9XX

Tory Burch的「Tote Bag」一向都是上班族鍾愛的款式。(Tory Burch)

走輕奢路線的Tory Burch一直深受OL歡迎，手袋款式多，設計大方得體、實用性兼備，質素向來有保證。其中，人氣熱賣經典托特款（Tote Bag）是上班族愛不釋手的款式。是次Tory Burch美國官方網站進行的限時減價優惠亦包括此大熱手袋，托特帆布質料輕身、容量大實用好裝，可放入文件、化妝袋、甚至是筆記本型電腦等，各種大小的瑣碎物品也絕無問題。

這款馬鞍袋在Tory Burch美國官網購買的話，比在香港買足足平一半有多！(Tory Burch)

在Tory Burch美國官網減價手袋貨品中，除了上班用手袋款，也有不少出街合用的潮流款式，如夏日大熱的草編袋、流蘇斜肩袋，以及水桶袋等，售價亦只約$1600至$3000不等。以LEE RADZIWILL SMALL SADDLE BAG為例，香港官網價錢為$5950，而美國官網減價後則只要約$2155，平了4折有多，即使加上運費依然抵買！

Tory Burch美國官方網站可直運香港，而運費會在結帳時，按訂單貨品重量及大小個别情況計算，如購買一個手袋運費約HK$150，而兩手袋的運費約為HK$200，想入手減價手袋的女生，不妨與朋友一同湊單分攤節省運費更划算。

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Charles & Keith 「小CK」香港官網減價 訂單滿HK$350免運費

Charles & Keith的手袋款式眾多，不但設計精緻、具質感，售價更是相當小資。(Charles & Keith)

預算較少的女生，大可考慮百元價位，有「小CK」之稱的Charles & Keith。近期Charles & Keith香港官方網店推出減價優惠，多款手袋亦低至$500以下就有一個，涵蓋的手袋款甚多，例如手提包、復古感重的斜背包、手拿包、水桶包等；由輕熟女、上班款、到約會休閒、玩味款都應有盡有，價格相宜，只數百數便可入手一個。

當中熱賣的「撞色經典手提包」、「金扣小方包」手袋亦不過是4百多元；設計精緻具質感，容量大小適當，放置手機、紙巾、消毒用品與銀包日常隨身物品亦綽綽有餘。在Charles & Keith香港官網購買手袋的話，訂單總額達HK$350更可免運費，若總額少於$350亦只需要$40運費。

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（減價貨品數量有限售完即止。圖片及價錢只供參考，所有商品、價格以及活動詳情，均以官方資料為準。）

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