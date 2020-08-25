21歲當天王嫂　22歲生女　昆凌：我覺得我的人生一定要當媽媽

昆凌日前接受《女人30＋》節目分享自己的價值觀，剛滿27歲的她，坦言很早就跟周杰倫結婚是受到原生家庭影響，她從小就渴望有自己的家庭，很想當媽媽，「我覺得我的人生一定要當媽媽，不然會很遺憾。希望女孩們都能找到屬於自己的幸福。」

按圖看21歲就結婚的昆凌對家庭的價值觀▼▼▼

+ 12 + 11 + 10

昆凌說從小就有個夢經常浮現，「我跟我老公在一個房子裡、有個大草坪，然後有兩個孩子，但是小男孩、小女孩我看不到他們的臉，他們就是跑在草坪上」在描述這個夢境時，昆凌的眼神在發光，如今這個夢想已成真，和老公「周董」周杰倫婚姻幸福美滿，也有了一對兒女。

21歲結婚、昆凌22歲就當媽媽，為何這麼早結婚生子？昆凌說這跟爸媽在她還很小的時候離婚有關，「我爸就是養我長大，所以我就像個獨生女一樣，所以我很害怕孤單。」她說在記憶中，父母相處的畫面並不多，「我很想要早點生小孩，很想要自己組一個家庭，把自己曾經覺得遺憾的地方給補足」。

【相關圖輯】衣櫃分配、幫老公填form……人夫畫出香港夫妻生活點滴 笑中有共鳴（點圖放大瀏覽）：

+ 41 + 40 + 39

因為害怕孤單，昆凌選擇在演藝事業剛起步時就步入婚姻，當時不覺得可惜嗎？她表示結婚生子後，自己一切以家庭為重，會想給孩子更多安全感。 她透露自己曾因為家庭放棄了新劇的邀約，因為覺得在當時的階段家庭更重要。

從女孩變成妻子和媽媽，外人覺得昆凌是大家所說的「人生勝利組」，其實她在婚前也有過一段恐懼、不安的時刻，「我覺得女生在準備要結婚的這一段時間是會有恐懼的，會覺得『真的嗎？人生要到下一個階段了嗎？你準備好了嗎？』這時候會有內心的糾結跟掙扎」。

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】Emma Watson 15句自信語錄：想要成為公主 不一定要嫁給王子！

+ 27 + 26 + 25

「天王嫂」的身份讓很多人羨慕，當然也有人會說昆凌就是幸運，因為她的另一半是周杰倫，所以能過這樣的生活，昆凌說：「很多人問我為什麼這麼拚？因為我覺得擁有了幸運，要夠努力才配得上這個幸運。」之前接受《VOGUE》專訪時，昆凌說「我知道自己很幸運」，她說，「因為老公，我很快的得到很多很好的資源、很好的機會，所以我更應該要精進自己，不管在心裡或專業狀態上，都更多的去努力，我不要自己只是一個附屬品，這樣，我才能夠配得上我所擁有的」。

訪問影片播出後，她有感而發在微博上分享她的心情：「早早結婚生孩子好不好呢？其實沒有正確的答案，但我很慶幸自己做了這個選擇，因為等到我40歲的時候，他們也快20歲了，可以像姐妹一樣逛街、像朋友一樣聊天。我覺得我的人生一定要當媽媽，不然會很遺憾。希望女孩們都能找到屬於自己的幸福。」

【相關圖輯】迪士尼愛情觀是戀愛毒藥？婚姻專家：白雪公主與小矮人更適合結婚（點圖放大閱讀）：

+ 20 + 19 + 18

【相關圖輯】十二星座老公最易因乜事發脾氣？獅子怕當眾落面 白羊憎人慢吞吞（點圖放大閱讀）：

+ 43 + 42 + 41

延伸閱讀：

昆凌Hannah：能夠讓自己引以為傲的，才能成為真正的成就感

Hannah昆凌：既然你愛這個人，就要為你的感情負責

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：放棄事業也沒關係，昆凌：「我覺得我的人生一定要當媽媽，不然會很遺憾。」】