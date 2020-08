時興養生,偏方五花八門,甚至到達迷戀狀態。Netflix紀錄片《養生好不好》(Unwell)就一集一集拆解,以健康之名字,背後竟是性侵與犯罪,反而留下更大創傷?

紀錄片《養生好不好》一共6集,自上周於Netflix上架,一直長駐本地最受歡的十大影片。在紀錄片中,鎖定6大健康迷思-精油能醫百病?譚催性愛不用身體接觸也能達到高潮?成人飲母乳是不是更健康?斷食減肥法真有效?等等。製作團隊訪問推崇、主張的人、忠實粉絲與受害者。以健康之名字,背後竟是性侵與犯罪,反而留下更大創傷。

以下兩主題十分有趣:

譚催性愛不用身體接觸也能達到高潮?(《養生好不好》劇照)

「譚崔性愛」修補夫妻關係不用身體接觸也能達到高潮?

「譚崔」(Tantra)近年開始在歐美流行,據《養生好不好》的介紹「譚崔瑜珈」是瑜珈一派別,當中「譚崔性愛」就是指不用透過性器官,也能達到高潮。影片中邀來譚崔導師莎夏作訪問,她在在課堂中,他們會躺來下,時而撫摸自己的身體,時而呻吟,發洩情緒,從而達至另類的「高潮」。

譚崔導師莎夏作訪問說:「大部分來找我的客人,大多是有有關性愛的問題。例如,他們從未試過高潮,有些則是受抑鬱或焦慮困擾,涉及感情關係、性關係甚或性功能障礙。」而她則相信高潮極具能量且不限於性歡愉,透過達到高潮感受到喜悅,當中不涉及性愛過程,卻「有益身心」。

探索自身的不是真正「譚崔」?

追本溯源,影片中邀來加州大學的比較宗教學教授David Gordon White作訪問,他指「譚崔性愛」來自印度,是要用來控制強大的女性身體。David Gordon White教授也曾撰書《Transformations in the Art of Love》寫拍最早期的「譚崔」包含性交與體液,正宗入門儀式更要喝下大師的精液與瑜伽母子宮血液。但隨着歷史推移,不同人也漸漸對「譚崔」有不同的演繹。他認為近年新興那種探索自身、修補夫妻關係的「譚崔性愛」,不是「譚崔」,頂多是「新譚崔」,與有久遠歷史的「譚崔」儀式與概念上有很大的分別。

歐美流行的「譚崔」背後理論、根據成疑,譚崔導師莎夏則向學員指,「能量」不一定要有身體接觸才能獲得,理想性愛亦然。而加州大學的比較宗教學教授David Gordon White則指出這是以「譚崔」為名,卻非真正的傳統「譚崔」。(sashacobra@Instagram)

成效成疑 派別儀式更令人懷疑?

「譚崔性愛」是否有效,紀錄片只予開放答案,但卻有人以此為名,疑對女信徒作出性侵。製作團隊訪問「譚崔」的其中一教派「阿含」(Agama)的女信徒,她指活動的目的是尋找自我,而當中包含了不少「譚崔性愛」,其中一個儀式更是集體性愛,而她在極大的壓力下,也只好就範。

在片中,也有人更得到醫生處方,在收集人奶捐贈的「人奶庫」獲取人奶來治療癌症。(《養生好不好》劇照)

健身男生喝人奶「補身」?

《養生好不好》中,以參加健美比賽為目標的Jameson "JJ" Ritenour為了完美身段,不但每天在上班前後到健身室鍛鍊、維持健康飲食,更在網上購買人奶,他說:「要是我想長得更快、做到最好,那我就要似嬰兒一樣進食與睡覺。要是人奶也是一部分,那我也一定會照做。」

然而,他卻不是唯一一個喝人奶的成年人,原來在美國,人奶在網上有市有價,而對象卻不止於無法提供母乳的新手家長。在片中,也有人更得到醫生處方,在收集人奶捐贈的「人奶庫」獲取人奶來治療癌症。

雖然如此,但紀錄片中專家們認為,這些事例都無法證人奶都治療癌症或健身有效,他們強調,人奶雖含多種營養與抗體,但它們都是專為嬰兒而設的,在成人成熟的消化系統中會消化掉。而且,在「黑市」購物的人奶,沒有保存恰當,含菌量可以有如坑渠水一樣,必須小心。

筆者「私心」Netflix推介、「爛茄」最受歡迎劇集片單: