時興養生，偏方五花八門，甚至到達迷戀狀態。Netflix紀錄片《養生好不好》（Unwell）就一集一集拆解，以健康之名字，背後竟是性侵與犯罪，反而留下更大創傷？

紀錄片《養生好不好》一共6集，自上周於Netflix上架，一直長駐本地最受歡的十大影片。在紀錄片中，鎖定6大健康迷思－精油能醫百病？譚催性愛不用身體接觸也能達到高潮？成人飲母乳是不是更健康？斷食減肥法真有效？等等。製作團隊訪問推崇、主張的人、忠實粉絲與受害者。以健康之名字，背後竟是性侵與犯罪，反而留下更大創傷。

以下兩主題十分有趣：

譚催性愛不用身體接觸也能達到高潮？（《養生好不好》劇照）

「譚崔性愛」修補夫妻關係不用身體接觸也能達到高潮？

「譚崔」（Tantra）近年開始在歐美流行，據《養生好不好》的介紹「譚崔瑜珈」是瑜珈一派別，當中「譚崔性愛」就是指不用透過性器官，也能達到高潮。影片中邀來譚崔導師莎夏作訪問，她在在課堂中，他們會躺來下，時而撫摸自己的身體，時而呻吟，發洩情緒，從而達至另類的「高潮」。

譚崔導師莎夏作訪問說：「大部分來找我的客人，大多是有有關性愛的問題。例如，他們從未試過高潮，有些則是受抑鬱或焦慮困擾，涉及感情關係、性關係甚或性功能障礙。」而她則相信高潮極具能量且不限於性歡愉，透過達到高潮感受到喜悅，當中不涉及性愛過程，卻「有益身心」。

探索自身的不是真正「譚崔」？

追本溯源，影片中邀來加州大學的比較宗教學教授David Gordon White作訪問，他指「譚崔性愛」來自印度，是要用來控制強大的女性身體。David Gordon White教授也曾撰書《Transformations in the Art of Love》寫拍最早期的「譚崔」包含性交與體液，正宗入門儀式更要喝下大師的精液與瑜伽母子宮血液。但隨着歷史推移，不同人也漸漸對「譚崔」有不同的演繹。他認為近年新興那種探索自身、修補夫妻關係的「譚崔性愛」，不是「譚崔」，頂多是「新譚崔」，與有久遠歷史的「譚崔」儀式與概念上有很大的分別。

歐美流行的「譚崔」背後理論、根據成疑，譚崔導師莎夏則向學員指，「能量」不一定要有身體接觸才能獲得，理想性愛亦然。而加州大學的比較宗教學教授David Gordon White則指出這是以「譚崔」為名，卻非真正的傳統「譚崔」。(sashacobra@Instagram)

成效成疑 派別儀式更令人懷疑？

「譚崔性愛」是否有效，紀錄片只予開放答案，但卻有人以此為名，疑對女信徒作出性侵。製作團隊訪問「譚崔」的其中一教派「阿含」（Agama）的女信徒，她指活動的目的是尋找自我，而當中包含了不少「譚崔性愛」，其中一個儀式更是集體性愛，而她在極大的壓力下，也只好就範。

在片中，也有人更得到醫生處方，在收集人奶捐贈的「人奶庫」獲取人奶來治療癌症。（《養生好不好》劇照）

健身男生喝人奶「補身」？

《養生好不好》中，以參加健美比賽為目標的Jameson "JJ" Ritenour為了完美身段，不但每天在上班前後到健身室鍛鍊、維持健康飲食，更在網上購買人奶，他說：「要是我想長得更快、做到最好，那我就要似嬰兒一樣進食與睡覺。要是人奶也是一部分，那我也一定會照做。」

然而，他卻不是唯一一個喝人奶的成年人，原來在美國，人奶在網上有市有價，而對象卻不止於無法提供母乳的新手家長。在片中，也有人更得到醫生處方，在收集人奶捐贈的「人奶庫」獲取人奶來治療癌症。

雖然如此，但紀錄片中專家們認為，這些事例都無法證人奶都治療癌症或健身有效，他們強調，人奶雖含多種營養與抗體，但它們都是專為嬰兒而設的，在成人成熟的消化系統中會消化掉。而且，在「黑市」購物的人奶，沒有保存恰當，含菌量可以有如坑渠水一樣，必須小心。

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