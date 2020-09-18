對女生來說，「減肥」永遠是一輩子的事，也是人生中的一大難題！想要維持好身材當然要付出努力和時間，急功近利或者半途而廢，往往會導致減肥失敗收場。24歲日本女生Nooa本身是體態豐腴的女孩，不過她下定決心減肥，僅僅花了六個月的時間，體重便減輕了18公斤，一起來看看她的瘦身秘訣吧！

日本肉肉女生Nooa半年勁減18kg，減肥成功的她判若兩人。（diet_nooa@IG）

24歲微胖日本女生健康飲食配合運動 半年成功減走18公斤

Nooa原來的身形比較豐腴，而且大腿粗壯，還擁有虎背熊腰，十分有「肉地」。她決心利用飲食和運動來減肥，最後成功在半年内體重減輕18公斤，體重從63公斤變成現在的45公斤，而體脂肪率從24%減少至20%。

日本女生Nooa減肥後身材變得纖瘦。（diet_nooa@IG）

日本女生Nooa減肥前後對比圖：（點閱下圖）

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減肥成功後的Nooa四肢變得十分纖細，就連人也變得精神抖擻，她分享減肥秘訣嚴格控制飲食，多吃健康且有飽足感的五穀雜糧飯糰，再搭配蔬菜、水果以及肉類，食物非常豐富又健康！

日本女生Nooa的一周減肥餐單：（點閱下圖）

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註冊營養師楊蒨珩Stephanie表示，日本女生Nooa的一周減肥餐單中的食物選擇，算是健康又理想，包括含有單元不飽和脂肪的牛油果、大根、蓮藕等，而且蔬菜顔色豐富。肉類方面則以魚類及雞胸肉為主，碳水化合物的分量少，因而能夠增加攝取好的脂肪。不過，營養師建議餐單中的蔬菜類型可以再多元化一些，這樣才能攝取多種蔬菜内的抗氧化合物以及營養素，例如可以選擇三色椒、南瓜、菠菜、紫椰菜等。

若減肥人士完全不進食紅肉的話，營養師楊蒨珩Stephanie則認為可以在餐單中加上豆類代替，例如是紅腰豆，再搭配橙汁或水果，就能加速有效地吸收豆類中的鐵質。她建議減肥人士可以參考日本女生Nooa的餐單，但是食物種類方面可以再豐富一些，不要過於單一，這樣才能讓健康餐單持之以恆地維持下去。

4個睡前運動 擊退下半身浮腫

除了飲食之外，日本女生Nooa還會每日堅持做運動來維持身材，改善身體線條。即使每日工作疲累，回到家她仍然會堅持做居家運動，並針對身體各個部位來鍛鍊。許多上班族女性工作常常坐在辦公室中，久坐不動，導致下半身浮腫，Nooa就分享了幾個她睡前會做，用來擊退下半身浮腫的減肥運動，只要躺在床上就可以做，十分方便，大家也一起來跟著做吧！

日本女生Nooa搭配睡前運動幫助減肥瘦身。（diet_nooa@IG）

4個睡前床上減肥運動：（點閱下圖）