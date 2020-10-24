【麥玲玲2021牛年肖牛、虎、兔、龍運程】2021年牛年的十二生肖運程，麥玲玲師傅批算新一年，肖牛、虎、兔、龍哪生肖桃花運暢旺？又有哪個月份要特別注意？

【麥玲玲2021牛年12生肖運程｜感情運】牛年為肖牛者的本命年，未知桃花運順利嗎？肖虎、兔、龍者桃花運又如何？（《我在時間盡頭等你》劇照）

肖牛為本命年 情侶之間容易出現分歧

牛年為肖牛者的本命年，生活會出現不少變化，好壞發展要視乎個人命格而定，但情緒起伏較大，容易胡思亂想。在愛情方面，總認為身邊人不夠了解自己，情侶之間容易出現分歧，需要謹慎處理二人關係。至於，肖虎、兔、龍者於牛年桃花運又如何？可先參考一下玄學家麥玲玲師傅的批算！

▼▼▼肖牛、虎、兔、龍者於牛年的桃花運▼▼▼

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**生肖命理只供參考之用，內容由麥玲玲師傅授權刊登**

資料來源：《麥玲玲2021牛年運程》

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