【王室婚姻】不丹第5代國王旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）與王后吉增．佩瑪（Jetsun Pema）的愛情一直被視為童話，如今不丹王室的童話又添一個，旺楚克同父異母的妹妹尤普瑪公主（Princess Eeuphelma）日前秘密結婚，旺楚克在Instagram上傳尤普瑪公主與丈夫達紹（Dasho Thinlay Norbu）的婚照公布喜訊，並且送上祝福。

不丹公主才貌雙全 嫁王后細佬「親上加親」

尤普瑪公主是不丹王室中最年輕的公主，現年27歲，2016年在美國喬治城大學（Georgetown University）畢業，主修社會學。尤普瑪公主是不丹殘障奧運會的主席。而達紹則是王后的弟弟，現年28歲，在不丹皇家航空（National Airline Drukair）任職機師。根據國王旺楚克廷布透露，兩人在首都廷布（Thimphu）的德肯奇林宮（Dechencholing Palace）舉行婚禮。

不丹尤普瑪公主是不丹殘障奧運會的主席，圖為她與國際殘奧主席的合照。（IG圖片）

二人極低調 均熱心公益事務

雖然婚訊被公開，但不丹王室依然貫徹低調作風，未有公開尤普瑪公主與丈夫的相識過程，只知兩人都熱心公益事務，常常參與義務工作。至於王室大婚為何辦得如此低調，不少人猜測是收到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響。除了尤普瑪公主，其實有不少王室成員的婚事也受到疫情影響......

▼▼▼點擊看其他受到疫情影響的王室婚事，英國公主▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

▼▼▼點擊看印尼總統夫人黛薇夫人年輕時的美貌▼▼▼