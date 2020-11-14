【性愛迷思】不少人都覺得男女之間總是性慾不同步，男性年輕時傾向用「下半身思考」，在床上總是精力旺盛，男性年紀漸長後卻會出現力不從心、性慾低落的情況；反之，有些年輕女性在性事上總是處於「被動角色」，變為人妻或成為熟女後，卻出現「30如狼，40如虎」的情況，在性事上更加「敢作敢為」。

女人30性慾大增2大原因 荷爾蒙外還有...

台灣護理學博士許藍方在YouTube影片中直言女人30歲過後體內的荷爾蒙會有所轉變，負責喚起「性趣」的雄性激素會增加，因此在生理上而言熟女性慾較高漲的說法算是成立。然而，許博士卻覺得「荷爾蒙的影響並沒有到這麼多」，那麼還有其他原因影響？

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男女性錕不同步，困擾不少伴侶、夫婦？（《下輩子我再好好過》劇照）

成熟女生性慾高？哪年齡層女生 較多性幻想？



德克薩斯大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）主力研究演化心理學的心理學教授David Buss曾在2010年發表一項關於女性性慾的研究，結果發現熟女性慾的確比年輕女性更高？

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女性年紀越大，在性事上就會越大膽？（《下輩子我再好好過》劇照）

參考資料：Time

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