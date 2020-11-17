【天幕下的戀人】由鄭嘉穎、周勵淇（原名周麗淇）主演的無綫經典劇集《天幕下的戀人》最近深夜重播，勾起不少觀眾回憶。「御用秘書」何綺雲在劇中戲份甚多，飾演周勵淇的姐姐，如今47歲的她樣貌與15年前未有太大分別，凍齡外貌讓人驚艷。

何綺雲在《天幕下的戀人》演周勵淇（原名周麗淇）的姐姐，戲份甚重。（《天幕下的戀人》劇照）

模特兒入行逾20年 感情、事業曾歷迷茫期

何綺雲早已在1997年踏入演藝圈，初入行時擔任模特兒，身材高挑的她有不少工作機會，收入不俗，平均月入達3萬。後來在電影《花樣年華》中擔任周慕雲（梁朝偉飾）太太（孫佳君飾）的替身和聲演，又是張曼玉的燈光替身，因而萌生對戲劇的興趣。2003年考入藝訓班，之後加入無綫，收入大減又一直星途平平，近年憑《愛．回家之開心速遞》中的「Mia／Ma姐」一角成功「入屋」。

何綺雲的事業路曾經歷迷惘，愛情路上也如是。她曾接受《01娛樂》訪問，分享自己的感情經歷。入行以來沒有太多花邊新聞的她，原來早已有個拍拖超過20年的圈外男友，兩人曾經分手，分開後3年再復合。

何綺雲曾在《花樣年華》中擔任周慕雲太太（孫佳君飾）的替身和聲演。（《花樣年華》劇照）

關係曾變「一池死水」 二人分開學懂「讓步」

何綺雲曾於訪問中形容，那時候關係宛如「一池死水」，兩人的關係失去熱情，「由一種感情變成習慣」。分開後二人曾經斷聯，時間讓二人改變並重新認識對方？

▼▼▼【點擊看】何綺雲與男友分開再復合，全因被對方這些改變感動？一句說話令二人愛火重燃▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

何綺雲與男友經歷過離合，反而更能認清關係中的問題，在單身的日子，各自都有檢討。分手後一年，兩人近乎沒有聯絡及見面，隨後對方重新聯絡她，兩個人再次走在一起。

不結婚、不生育 只求相處舒服

圈中不乏拍拖多年卻不結婚的情侶，如吳君如和陳可辛，47歲的何綺雲與男友經歷過離合波折，暫時也沒有結婚的打算。她直言兩個人一起久了，早已失去那股結婚的衝動，兩人也有共識不會生育，因為覺得養育小朋友是「很大的責任」。一紙婚書的意義，從來是爭論不休的議題，何綺雲卻覺得只要彼此相愛，而且兩個人早已一齊生活多年，「不需要張紙支撐感情」。

戲裏戲外的何綺雲性格有很大分別。（《愛‧回家》劇照）

入行多年不擅交際 感激男友包容古怪性格

何綺雲雖然入行多年，但卻不擅交際，她曾分享小時候在街上碰到家人，自己會掉頭走，不是因為不喜歡對方，而是不知如何應對。她又直言每次工作完就會直接走，若不是同事「拉大隊」吃飯，她也甚少與同事交流。正因如此，她入行來「擔正」機會不算多，但何綺雲坦言雖然自己甚少主動爭取，但絕對不會令給予自己機會的人失望。何綺雲形容自己性格古怪，但男友卻能完全明白自己，接受到自己的古怪性格。而且工作上失意時，對方也會在身旁支持陪伴。

延伸閱讀：

▼▼▼點擊看圈中有不少與另一半共患難的女星▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

▼▼▼點擊看圈中50+美魔女素顏▼▼▼