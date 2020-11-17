韓國女團MAMAMOO成員華莎、超模韓惠珍分享「三文治減肥法」，不需捱餓輕鬆減磅，你又聽過沒有？

近來在韓國節目就邀來韓國女團MAMAMOO成員華莎、超模韓惠珍等分享她們的「三文治減肥法」，不需捱餓，也能達減肥效果。

韓國女團MAMAMOO成員華莎在節目中分享她們的減肥方法－「三文治減肥法」。（影片截圖）

三文治這樣吃 不需捱餓也能減磅？

藝人向來着重身材，飲食管理固然十分用心。近日，就有韓國女藝人們在節目中分享她們的減肥方法－「三文治減肥法」。更曾有報道稱「OL」仿效後，一月內能減7磅？

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「三文治減肥法」標榜不需捱餓也能減磅？當然吸引。 （mamamoo_official@instagram）

營養師分享 低卡餡料是關鍵

不過，其實「三文治減肥法」在外國一點都不新鮮，而註冊營養師Holly Klamer就撰文寫道，三文治的定義很廣，基本上把任何餡料夾在麵包中，也可以說成是三文治，因此三文減能否減磅，實在要看用了甚麼材料。

營養師Holly Klamer也提醒，要減磅還是要按自身體重及運動量，選擇合適份量的三文治，而且要持之有效，也要配合適量的帶氧運動。

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參考文章：calorie secrets



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