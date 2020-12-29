陳啟泰低調愛妻22年　暖男黐家愛報行蹤　盤點圈中男星誰是寵妻狂

陳啟泰（Ken）憑主持《百萬富翁》而一舉成名，當年陳啟泰更與林韋辰和袁文傑等人合稱「亞視三雄」，而陳啟泰從灸手可熱的金牌司儀到現時發展平淡的明星階段，與陳啟泰結婚22年的妻子陳懿恆也一直同行在旁，並全力支持陳啟泰發展事業。

被爆是「愛妻號」 結婚22年不生兒育女低調相愛 電話報備是日常

陳啟泰（Ken）近日接受電台節目《一起走過》訪問時，分享自己在亞視工作的點滴。(《一起走過》@Facebook）

陳啟泰（Ken）近日接受電台節目《一起走過》訪問時，大談自己在亞視工作經歷外，同場主持人江美儀則大爆陳啟泰是一名「愛妻號」。

江美儀更提到與陳啟泰拍攝飲食節目時，發現陳啟泰每到一個地方也會打給妻子報備外，也會提議下次想帶同妻子去用餐。江美儀更分享有一次陳啟泰看見一個手提電話不錯時，也立刻打電話給妻子陳懿恆說，要買給她作禮物。陳啟泰與鋼琴老師陳懿恆結婚22年不生兒育女，一直低調恩愛。

【按圖看】陳啟泰平日電話報備，送禮物給妻子是寵妻日常，但原來娛樂圈也有多位天王級男星，發揮其超暖心的「寵妻」行為，例如：在天空寫上我愛你、不用妻子下廚煮飯和送窩心小禮物？除惹來不少女生的羨慕外，也被網民們稱為「愛妻號」？▼▼▼

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夫妻個性合拍 男實際女更踏實 為對方著想成幸福原因？

陳啟泰與妻子同樣都是愛狗之一，兩人也認為不生孩子是最好。(Ken Chan Kai Tai 陳啟泰@FACEBOOK)

56歲的陳啟泰入行30年，有傳他通過主持《百萬富翁》節目令他3個月內賺近200萬，據聞陳啟泰當時期收入更漲數達10倍。那時名利雙收的陳啟泰並沒有冷待陪伴他數年的女友，而是選擇於1998年與相戀4年的圈外妻子陳懿恆（Cynthia）結婚，但陳啟泰不願在媒體面對透露妻子生活與資料，陳啟泰接受訪問時曾表示，自己是一個非常愛家的人，平日沒事時，就一直待在家裏陪老婆。

我們兩個可以在一起，很大原因是我們都夠實際。她幫我買衣服，九成都是一、二百元貨色，最多花園街平價貨。 陳啟泰（Ken）

陳啟泰曾在訪問中透露過，自己30歲前一直住在半山區，家裏做出入口生意，小學同班同學包括李澤鉅，雖然生於富貴家庭，但陳啟泰卻是一個思想實際的人，他與妻子非常合拍，其一便是妻子陳懿恆比他更實際，更為踏實。

我要多謝我老婆，每次看完樓，她都很開心，我計過數，應該是供得起，這時她就說：『傻啦，不要搬了，換了屋你就換不到車。』 陳啟泰（Ken）

陳啟泰妻子曾擔任過模特兒，但思想踏實不愛名牌，也是一名音樂老師。陳啟泰也曾說：「她恨了很久，現在經濟穩定了，終於可以一償心願。」陳啟泰妻子就連自己想繼續提升音樂造詣的目標，也是待陳啟泰完成自己的「置業夢」，甚至等待對方滿足自己的喜好才去做，每做一步總是為對方著想，放對方在首位，也難怪兩人即便結婚多年，一直非常恩愛，閒時遛遛狗，去一個寫意旅行調劑婚姻生活，也相當不錯。

【按圖看】56歲的陳啟泰現時仍有參與劇集拍攝，而陳啟泰看起來比昔日更有型？▼▼▼

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