【馮盈盈前度結婚】馮盈盈2019年12月與拍拖4年的醫生男友鍾文浩（Martin）分手，搬離合資購買的愛巢，日前有傳鍾文浩在社交網貼出與圈外女友的婚照，看來婚期在即。

馮盈盈前度婚照｜馮盈盈前醫生男友鍾浩文(Martin)婚照曝光。(鍾浩文IG)

馮盈盈前度婚照傳出 曾表示前度婚禮一定會出席

26歲馮盈盈自與鍾文浩分手以後，曾傳出各有新戀情，及疑似復合的消息。2020年2月，馮盈盈更上載二人用餐合照，疑似復合。一直以敢言大膽，與前度男友鍾文浩愛得高調，不時在節目《後生仔傾吓偈》中大談二人感情事，更曾合資買樓，可惜最後也是分手收場。馮盈盈後來搬離愛巢，租出單位。分手後有傳馮盈盈與「大隻主播」鄭衍峰拍拖，不過二人一直未有承認戀情。

▼▼▼馮盈盈去年前曾在節目《#後生仔傾吓偈》以「前度結婚了」為題，分享自己將會如何面對前度婚訊▼▼▼

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至於前度鍾文浩早前曾在社交平台上載與一名長髮美女的合照，有指是圈外女友，後來更傳出婚訊。但鍾文浩就指自己的名字十分普遍，也未有打算結婚，直至日前傳出鍾文浩的婚照，看來鍾文浩與現任女友交往最多一年時間，已視對方為終身伴侶。

馮盈盈前度婚照｜《為何男人娶她們，而不是其他》（ Why Men Marry Some Women and Not Others）一書的作者John Molloy就指出，我們常常誤以為男生也有所謂的適婚年齡，其實男人想不想安定下來，與年紀無關。（crystalfyy@IG）

前度為何都在分手後「閃婚」？男人何時結婚，原來與上一段戀情有關？

相信不少人都曾為前度「火速」愛上另一個，甚至「閃婚」而傷心難過。明明自己付出5年，甚至10年感情，對方轉身就另娶他人？自己還在戀戀過去，前度卻卻不但已投入另一段戀情？是雙方都有獨特魅力，一見便覺是終身伴侶；還是男生、女生，到了某年紀便自自然然談婚論嫁？還是，有些人特別薄情嗎？

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不過，前度生活，其實已事不關己，保持距離，遠遠祝福，其實也是一種自保。

參考資料：《為何男人娶她們，而不是其他》、Essence

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