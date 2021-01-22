戀愛心理｜心理學家解構12種類戀人 用APP測你合適戀愛性愛模式

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-01-22 21:00

測戀愛個性及性愛模式APP｜人海茫茫，眾裏尋他千百度，找個合適伴侶，到底有沒有捷徑？臨床心理學家與行為醫學專家Britney Blair就提出了12種戀人類型，並根據不同類型配對合適的個性伴侶與性愛模式，想知自己屬哪一類？可透過手機應用程式「Lover」作測試。

心理學家提出「12種戀人」：哪種人跟你最合拍？

找到了合眼緣的那位，或又會發現相處很難，情深緣淺，虛擲光陰。曾讀到一句：「女生初遇『渣男』，是別人不對；再遇『渣男』，是你沒有長大。」因為我們有責任把戀愛經驗化成智慧，學會選一位合適的他。

臨床心理學家與行為醫學專家Britney Blair就提出了12種戀人以及合適的伴侶個性與性愛模式，並把測驗放在手機應中程式「Lover」中。（Maddi Bazzocco/unsplash）

臨床心理學家與行為醫學專家Britney Blair就提出了12種戀人以及合適的伴侶個性與性愛模式，並把測驗放在手機應中程式「Lover」中，或許是不錯的指引：

▼▼▼點擊看臨床心理學家與行為醫學專家分析並歸類的「12種戀人」：哪種人跟你最合拍？你的完美性愛模式又是甚麼？▼▼▼

+ 19 + 19 + 19

戀愛應用程式：了解自己需要 性愛沒有一拍即合

居家抗疫，人與人的接觸大大減少，與身邊人的相處卻緊密了許多。Britney Blair設計的「Lover」，不但設有測驗，也提供不同性愛課程，讓用家探索自己的身體，如「為何伴侶不能令我達到高潮？」、「對性愛沒有興趣」等等，不似交友應用程式如「Tinder」那樣向外尋找，而是把重心放到認識自己，與如何改善與伴侶的性生活上。

▼▼▼點擊看「Lover」如何操作，不但設有測驗，也提供不同性愛課程？▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

Britney Blair認為「12種戀人」沒有好壞，各有優劣，但最重要是認識自己，繼而便是改善性生活。Britney認為，與戀人在個性上合拍固然重要，但認識自己丶承認自己在性上有喜惡，卻是很多人忽略了的。Britney認為，很多女生都會裝作高潮，只因害怕提出需求，但這樣的性愛變得單方面，也剝奪了自己的享受；更重要的是，即使相處，我們也不求一拍即合，何況是性愛呢？

▼▼▼同場加映：點擊看腦科學專家黑川伊保子寫成《老婆使用說明書》一書，了解為何女人情緒化，結婚會變另一人？《老婆使用說明書》中又有甚麼相處貼士？▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

▼▼▼同場加映：點擊看英國《每日郵報》曾報導德國Ruhr-University Bochum的研究人員，就不同人的擁抱方法，發現原來擁抱不一定代表親密，不同方向更可揭示是真情還是假意。▼▼▼