結婚｜出嫁前必先回答的15樣價值觀問題　家庭、財務、信仰也重要

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-02-26 09:01

未來的人生找個能與你有共同話題、安全感的人陪伴吧！曾有人際關係專家指出，男人和女人如果在婚前沒有對一些與價值觀相關的問題進行深入溝通，那麼婚後出現情感問題的可能性較大，紐約時報曾列出男女應溝通的關於價值觀念的十五個問題，以幫助人們更有方向地尋找價值觀相仿的伴侶。

你和結婚對象的價值觀相近嗎？15條問題讓你更了解伴侶（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

這些問題涉及面比較寬泛，大到金錢觀、愛情觀和人生觀的「三觀」，小到婚姻生活中的點滴細節，聽完這十五個問題，你也許會問，如果兩人有太多的不合，是不是光靠愛情根本無法支撐太久？

我有一個學員笑笑，男友在與她曖昧時，曾不止一次地跟笑笑表達男人花心很正常，不花心才不男人的觀念，而笑笑是個極重感情的人，嚮往「執子之手，與子偕老」的純美愛情，即使明知兩人的價值觀完全相反，笑笑還是一頭栽了進去。結果，兩人在一起不到一年，男友「意外」出軌，她為愛忍痛選擇原諒，隨後的三年，笑笑已經記不清男友出軌多少次了，但也許是斯德哥爾摩症候群發作，糾纏了足足兩年，笑笑也沒放棄這段感情，整個人憔悴不堪。

【相關文章．按圖放大率先預覽】結婚｜想判斷男友是否嫁得過？日本爆紅「成為好老公」的10個公式：

+ 15 + 15 + 15

相愛容易相守難，我們往往因差異而互相吸引，又因差異而分開，相守的時光總是充滿了各種瑣碎之事，如果每一次都因為觀念不一樣而爭吵，再深的感情也會被一點點消耗乾淨，價值觀的不合，會讓兩人在愛情的路上漸行漸遠，唯有心心相印、念念在心，才會有「現世安穩、歲月靜好」的可能，那麼多曾經深愛過的人，到頭來卻轉身離開，有幾個是因為不愛？紛紛擾擾，更多的還是因為不能認同對方的價直追求、思維方式或是生活理念。

我相信，好的感情是可以把彼此變成更好的人，而價值觀一致的神奇就在於，你們有足夠多的共同話題，可以給予彼此滿滿的安全感，兩顆心能夠在不斷被認同、被回應、被欣賞中產生愉悅的共鳴。當然，我們不可能奢望找到與自己三觀完全一致的另一半，如果分歧不至於不可彌合，差異還未到無法調和的地步，那麼只要你們彼此心中有愛，能夠耐心磨合，相互寬容妥協，共同成長進步，就一定有望終成眷屬，白頭到老。

一言不合，友誼的小船說翻就翻，三觀不合，愛情豈不是說完就完？如果你們的價值觀還不夠相似，那麼請你們且磨合且珍惜，只要用盡洪荒之力，相信明天會有奇蹟！最後，我想說，世界那麼大，最好能找個三觀相合、興趣相投的伴侶，一起去看看吧！

【相關圖輯】情侶相處｜培養5個好習慣 一輩子也能維持熱戀：第5點易被忽視！（點圖放大閱讀）：

+ 10 + 10 + 10

【相關文章．按圖放大率先預覽】王浩信陳自瑤頻傳離婚 避免自挖愛情墳墓 婚前必知十點注意事項：

+ 17 + 17 + 17

延伸閱讀：

在愛情中不吃醋是不是不愛了

愛情關係中，吵架的態度決定了他愛妳的程度

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：好的感情是可以把彼此變成更好的人，自問十五個問題，才能找到價值觀相似的另一半】