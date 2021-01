兩性相處｜認識5種愛的語言愛得更省力：不說我愛你 不等於不愛？

撰文: 許芷婷 最後更新日期: 2021-01-23 12:00

女生讀書會|經典愛情電影《收錯愛情風》(He's Just Not That Into You )當中一句說到:「如果一個男生待你如無物,似他根本不在意,那因為他真的不在意。」「點醒」無數疑惑女生,但心理學家卻不這樣認為。

心理學家分析認識5種愛的語言:他不說我愛你、也不送禮物,不等於不愛?

心理學博士Gary Chapman在《愛之語(兩性溝通的雙贏策略)》一書中提到,每人表達愛意,都有自己的方式,多由成長與個性影響,大致試可分為5類:

當中說到的「5種愛的語言」,每人都會有不同的傾向,不一定只有一種愛的語言,但在戀愛中,要避開錯摸,就要了解對方是哪一種愛的語言。例如,要是你是以「言語肯定」的一類;他卻是以「精心的時間」與「身體接觸」為先,你或許覺得天天跟他說話,已表達愛與思念;而他卻懷疑,為何你都不把花時間跟他一起。因此,了解伴侶「愛的語言」,愛也會「省力」一點。

了解伴侶愛的語言,愛也會「省力」一點。(《Love & Anarchy》劇照)

要找相同「愛的語言」的伴侶關係更長久?

《愛之語(兩性溝通的雙贏策略)》作者心理學博士Gary Chapman在2010年於網上作問卷調查,約有10,000人參與,發現「肯定的語言」是最受歡迎的「愛的言語」;在2018年,手機約會程式Hinge也根據程式中的數據,發現最受歡迎的「愛的言語」是「精心的時間」。

追本溯源,《愛之語(兩性溝通的雙贏策略)》一書在差不多30年前出版,當中或有不合時宜的地方,而「愛的言語」也非一成不變,不過Chapman的重點其實在於要了解對方的語言、以對方的語言來愛,不要白忙一頓還要埋怨對方感受不到。

澳洲昆士蘭大學也曾發布論文,研究「愛的語言」對人際關係的影響。他們發現,以同一種「愛的語言」的情侶,不一定有更成功與快樂的關係,反映了其實能靈活運用不同愛的語言、了解伴侶的需要,其實更為重要。畢竟,愛情與相處從來都是一個過程,探索對方、學一套「新語言」,會否比故步自封,自說自話更有趣好玩呢?

參考資料:《The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate》

