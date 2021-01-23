兩性相處｜認識5種愛的語言愛得更省力：不說我愛你 不等於不愛？

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-01-23 12:00

女生讀書會｜經典愛情電影《收錯愛情風》（He's Just Not That Into You ）當中一句說到：「如果一個男生待你如無物，似他根本不在意，那因為他真的不在意。」「點醒」無數疑惑女生，但心理學家卻不這樣認為。

心理學家分析認識5種愛的語言：他不說我愛你、也不送禮物，不等於不愛？

心理學博士Gary Chapman在《愛之語(兩性溝通的雙贏策略)》一書中提到，每人表達愛意，都有自己的方式，多由成長與個性影響，大致試可分為5類：

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當中說到的「5種愛的語言」，每人都會有不同的傾向，不一定只有一種愛的語言，但在戀愛中，要避開錯摸，就要了解對方是哪一種愛的語言。例如，要是你是以「言語肯定」的一類；他卻是以「精心的時間」與「身體接觸」為先，你或許覺得天天跟他說話，已表達愛與思念；而他卻懷疑，為何你都不把花時間跟他一起。因此，了解伴侶「愛的語言」，愛也會「省力」一點。

了解伴侶愛的語言，愛也會「省力」一點。（《Love & Anarchy》劇照）

要找相同「愛的語言」的伴侶關係更長久？

《愛之語(兩性溝通的雙贏策略)》作者心理學博士Gary Chapman在2010年於網上作問卷調查，約有10,000人參與，發現「肯定的語言」是最受歡迎的「愛的言語」；在2018年，手機約會程式Hinge也根據程式中的數據，發現最受歡迎的「愛的言語」是「精心的時間」。

澳洲昆士蘭大學也曾發布論文，研究「愛的語言」對人際關係的影響。他們發現，以同一種「愛的語言」的情侶，不一定有更成功與快樂的關係，反映了其實能靈活運用不同愛的語言、了解伴侶的需要，其實更為重要。（《Love & Anarchy》劇照）

追本溯源，《愛之語(兩性溝通的雙贏策略)》一書在差不多30年前出版，當中或有不合時宜的地方，而「愛的言語」也非一成不變，不過Chapman的重點其實在於要了解對方的語言、以對方的語言來愛，不要白忙一頓還要埋怨對方感受不到。

澳洲昆士蘭大學也曾發布論文，研究「愛的語言」對人際關係的影響。他們發現，以同一種「愛的語言」的情侶，不一定有更成功與快樂的關係，反映了其實能靈活運用不同愛的語言、了解伴侶的需要，其實更為重要。畢竟，愛情與相處從來都是一個過程，探索對方、學一套「新語言」，會否比故步自封，自說自話更有趣好玩呢？

參考資料：《The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate》

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