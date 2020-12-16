搵SP為真愛？女生談一夜情經歷：試過問拎電話對方答Sorry唔使啦

因為寂寞，她找尋寄託；找到寄託，她更加寂寞。 （以下內容節錄自《性，不只是兩腿間的事》。）

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+ 5 + 5 + 5

有多個性伴侶的她擔心惹上性病

當發現陰道有異常分泌和痕癢，她內心混雜着恐懼和擔心。「如果是性病，怎麼辦？」「是那個衰人令我……」「每次都有用套，不會吧！」

當一直盤算自己情況，一幅一幅在過去數星期，她跟不同男士纏綿的影像陸續浮現，焦慮與自我安慰在她腦海中不斷博弈。

診斷結果指不是性病，是念珠菌引致陰道發炎。從診所走出來，理應舒一口氣的她，胸口仍有像被石頭壓着的沉重。

「這次好運沒有大礙，但不是每次都……」雖然不是性病，她覺得這次是身體給她的一個提醒。

由診所到輔導室，本需半小時的路程，今天她用上了個多小時，因為她提前兩個地鐵站下車，給自己慢慢步舒舒氣。

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流連酒吧，尋找一夜情的快感

若不是她給我看手機中的照片，很難相信照片中穿長皮靴超短裙的性感打扮女生，與眼前坐在輔導室內一身行政人員打扮的淡妝女士，竟是同一人。

過去兩年，很多個週末晚上，她都會走到酒吧消遣放鬆。她更不諱言，若遇到合眼緣或有Feel的男士，會給對方暗示，來個ONS（One Night Stand）。

酒與色，絕不是男人的專利。

她手袋內常放有一支費洛蒙，是向目標男士增加吸引力的武器。其實單憑外表，她的性感打扮已極具吸睛能力，再加上催情香水，向她主動搭訕的男士，從來不缺。

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在有限時的床上，尋找甜蜜溫暖的感覺

按她說，短暫的一夜，是想找Sweet的感覺。「他們很多外形不錯，主動過來，請我飲酒……」「他們說話幽默，讚我靚，說我衣著有Taste……」「拖着我、抱着我時，很溫柔、很Warm。」

當我以為她很享受這些快感時，她的語氣開始轉變。

「很多時我不一定想有Sex，但他們花了整晚時間陪我，所以……」她覺得對方有付出，自己也要有點義務。「試過在酒店睡醒，對方已經走了，一個人在床上很難受……」

「試過上床後問對方電話，可能再聯絡，但他一句『Sorry，唔使啦』，只給我一個Goodbye kiss。」原來，Goodbye的意思不是「再見」，而是「不再見」。

上床前，對方說她了不起；上床後，向她說對不起。她覺得孤單想有人陪，但最後還是剩下一個人，更孤單。

為了減少失落和孤單感，她學習去適應這個可以「上身」卻不用「上心」的遊戲。

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戴了安全套就是安全？

「與陌生人上床，有否考慮安全問題？」我問她。

「我會透過談話初步了解對方，又會做足安全措施，一定要對方帶安全套。」

用安全套就是安全？有時真的搞不清，我們對安全性行為的想法，是安全還是危險？

「兩個人情到濃時，上床滿足需要，是個Fair game，落床後不會互相纏擾，也不需要面對複雜的感情煩惱，未嘗不是好事。」她好像已適應了這個不要上心的遊戲。

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在三段感情中受傷離場，質疑自我價值

由一夜情，她開始談及過去三段感情。由現在的睡床到以往的關係，她最想忘記的，一直都不能忘記。

她成長於一個不愉快家庭，大學畢業後不久就與一位男士同居，後來發現對方好賭，欠下一身卡數。當她努力幫他清還債項，又會有另一間財務公司來追數，對方後來更私下用了她的姓名作諮詢人去借債。

她像跌進一個無底深潭，完全掌握不到他的實際情況，經過接近大半年的糾纏，她決定離開。自此她不斷提醒自己，將來再選伴侶，一定要是個無不良啫好的男人。

後來，她與一個在銀行任職管理工作的男士結婚，丈夫溫柔體貼，對她關懷備至，她期盼的幸福，終於出現。

但婚後兩年，她發現丈夫與一個女同事有染，原來丈夫的溫柔體貼，從婚內延伸到婚外。由激戰到冷戰，丈夫指會結束婚外情，但需要足夠時間準備，給小三慢慢適應他淡出，但她覺得丈夫只是拖了又拖。失望漸轉絕望，她最後決定離婚，減低傷痛。

年多後，她結識了另一位男士，開展第三段感情。她對他很着緊，他漸成了她的生活重心。但男友覺得雙方的相處給他很大壓力，兩人經常因雙方關係與個人空間的矛盾，引起爭吵。

不久，男友提出分手。

「兩個人相愛，不是應該將對方放在第一位嗎？」她帶點懷疑，亦有點不忿地說。

分手後不久，她發現男友發展了另一段感情，她開始懷疑，男友是因為移情別戀而分手。

她常在Facebook看朋友的照片，這個與男友燭光晚餐，那個與伴侶外遊；看到公司內這同事有男友接送，那同事在辦公室收花，她的自信越來越少，自我懷疑越來越多。

三段感情失敗，她開始想是否自己人不夠好、貌不夠美，所以出現一而再、再而三的感情失敗？原來，她失去的不僅是情感對象，而是整個人失重崩潰，自我價值掏空，遂不斷急忙去填補內心空洞。

（Gabrielle Rocha Rios on Unsplash）

一夜情比真感情痛得少？

「自問對感情認真，但認真你就輸，而且輸得很慘。現實世界裏，不會因為自己坦白，對方就會誠實；以為很了解對方，原來被蒙在鼓裏。感情，實在太難應付。」她望着輔導室內米白色的牆壁說。

「在ONS的世界，雙方找SP（Sex Partner）尋快感的目標很一致，沒有誰騙誰的欺詐和出賣。透過性接觸而來的身體反應，既真實也誠實，身體不會欺騙你，有快感就感覺到，直接得不需思前想後，不用推敲揣摩。」

對她來說，沒有愛的性比一段令你痛的愛，更易掌握，所以她寧願走到蘭桂坊做索女。

很多人認為性不應太隨便，一夜情是不道德、不安全及會帶來傷害時，她對不道德、不安全和傷害，有另一番更深體會。

最糟的感情事，並非失去了所愛的人，而是當失去所愛的人後，自己也相繼迷失。

這次身體出現病徵，或許是提醒她要停一停，思考一下自己真正的需要是甚麼。

（Maddi Bazzocco on Unsplash）

給自己的問題

性與愛，是人的渴求，如何在追求情性關係滿足自己之餘，而又可以避免受傷？

性治療師話你知

男女偶遇，想做就做於是去上床，似乎是率性和刺激的事，但有研究顯示，沒有心思熟慮就與陌生人發生性行為，除了考慮個人安全和性病風險外，還會帶來負面情緒。挪威學者Leif Edward Ottesen Kennair曾訪問試過一夜情的男女，結果發現：

1）男女發生一夜情後會出現不同的負面情緒和狀況：無助、悲傷、寂寞、缺乏安全感、恐懼、混亂、想哭、覺得一無是處及需要被安慰。

2）79%至84%男性會感到一種或以上的負面情緒，而女性比率更高達86%至89%。

3）男女對發生一夜情都會感到後悔：男人後悔主要是擔心一夜情伴侶要求有進一步聯繫；女人則因為關係來得太快而感到後悔。

4）即使性交時產生的荷爾蒙令人覺得與床上伴侶關係親密，但短暫歡愉過後，反會令雙方產生距離感。

近距離的身體接觸不一定會帶來親密感和滿足感。

書名：性，不只是兩腿間的事──性治療師與你探視都市人的情愛與性慾 作者：古錦榮

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】