另一半出軌有徵兆　無端送名牌、在意外表　出現這12個行為要小心

感情這回事，雖說是兩個人的事，但有些感情卻會牽涉其他人，而導致感情變質。當然，有些段數較高者，除了懂得用甜言蜜語來哄騙另一半之外，也很懂得隱藏自己的行蹤，讓自己不那麼容易被抓包。



但是，出軌這回事還是有跡可尋，尤其是出現以下這12個徵兆，相信是有了出軌的舉動。

另一半出現這12個行為，很有可能是出軌跡象（點擊放大瀏覽）▼▼▼

12個行為顯示另一半出軌徵兆（《因為不想吃虧》劇照；01製圖）

行為1：突然將剛認識的異性掛在嘴邊

突然將剛認識的異性掛在嘴邊，而且提起時還異常興奮。如果平時對方對陌生人都興致缺缺，但這次卻騰出私人時間幫對方做事，還不理你的感受。

行為2：突然對你異常疏爽

過去對生活非常節儉，但突然對你異常疏爽，帶你往高檔的餐廳、還送名牌包包，問他原因，他只是回應只要你開心就好。這很可能是因為出軌而選擇補償你。

行為3：對你心不在焉

平時對你說的大小事都會回應，但最近卻對你心不在焉，完全不上心。此外，他還時常發呆、按手機，一件事要提很多次才會聽見，很可能心裏還有第二個人。

行為4：突然開始注重外表

平時對自己外形不太在意，突然開始注重外表，表示想換個造型見人，甚至還去健身、換一批新衣，但這些新衣卻沒有一次在你面前穿過。

行為5：反應過大，心虛

一旦被你說中他最近變了，他立馬反應過大表示你太多疑，對他不信任，這就是心虛最大的表現。

行為6：頻頻出差或突然加班

平時工作準時上班、踩點放工，也沒甚麼上進要爭取更大表現，但卻開始表示公司要派他到較遠的分公司辦事，頻頻出差或突然加班，這就是有貓膩了！

行為7：很少給你打電話、發訊息

對你的關注不再，很少給你打電話，訊息更加少之又少。你聯絡他也不接電話，更別說是回應訊息了，已讀不回也是常事，這時你就該知道發生甚麼事了。

行為8：無端端開始挑剔

明明生活中沒有多大改變，去的地方也是常去的地方，他卻無端端開始挑剔，甚麼都看不順眼，諸多批評表示不滿。

行為9：公開手機讓你查看

當你對他表示懷疑時，他公開手機讓你查看，別以為這樣就是清白，因為有心要隱瞞的話，還是有辦法的。

行為10：偶然發現陌生的味道、印記

相處久了，你會對對方的獨特味道相當熟悉，如果你偶然發現了不屬於你的頭髮，又或者不熟悉的香水味，甚至是唇膏印，那麼就要多加留意了。

行為11：對方的朋友、同事忽然來找你，說一些奇怪的話

如果對方的朋友、同事忽然前來找你，再對你說一些奇怪的話，其實這都是他們的一片好意，希望你可以及早發現一些蛛絲馬跡，別再陷在三角關係中。

行為12：兩人互動有不安心情

很多人說，我們的第六感總是非常靈敏，一旦在兩人互動的時候，對方的舉動一直影響你的思緒，這種不安心情所帶來的懷疑，相信不用多說了。

一段關係一旦牽涉到第三者，就會變得複雜。始終有其中一人需要退出這段感情，或遲或早，這一切只是時間的問題。如果你發現另一半有以上這些行為，那麼就要提高警覺了。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】