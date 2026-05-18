空姐成最想娶職業第二名！揭易嫁豪門3大原因　不只因為長得漂亮

台灣藝人潘瑋柏娶了有東方航空「最美空姐」的Luna宣云；藝人敖犬也和被封為長榮航空「真人版娜美」的發發結婚；創辦星宇航空的張國煒，太太也是有「立榮之花」美名的空姐葉淑汶。



空姐嫁給機師、富豪、藝人的新聞不盡其數，難道說空姐真的都嫁給有錢人嗎？

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空服員較易嫁有錢人的三大原因

對此，有多年飛行經驗的空姐KOL「空姐姐」曾發文分享過3個空姐比較容易嫁給有錢人的原因。

首先，「空姐姐」表示長得漂亮的女生本來就追求者眾，從中挑選條件好的，也十分合理。再者，空姐的薪資水平不錯，所以在挑選對象時，也會擇優挑選，不會想挑選比自己差的。最後，環境也是關鍵，服務的商務艙客人多半很有錢，再者同事間也會互相介紹好對象。不過，「空姐姐」也分享，多數空姐是嫁給小康的對象，夫妻一起打拼。

空服員成「最想娶的職業」第二名

過去，百萬YouTuber 77老大透過網友票選，整理出男生最想娶的前8名職業，空服員排名第二。空服員一直是令許多人嚮往的職業形象，無論是亮眼的外表、優雅的儀態、精通外語的能力，或是穩定的高收入，在社會大眾眼中都展現出一種專業自信的氣質。因為工作特性，空服員多半擁有前瞻性的眼界與獨到見識。

此外，許多空服員善於把握自身優勢，積極發展第二專長，例如經營自媒體、海外代購等副業，各方面表現更是多元且傑出。

航空業血汗文化爭議

不過，知名網紅77老大則分享自己身邊空服員朋友的真實經驗，坦言這份工作背後其實隱含許多辛苦挑戰。由於工時無常、排班制度特殊，常常不得不犧牲家庭時光，甚至可能影響個人健康或身心狀態。

空服員身心的壓力，近日備受討論，一名長榮航空空服員在值勤時，雖然身體不適仍抱病上班，返台後病情加重，短短16天病逝，疑與史迪爾氏症有關，消息曝光後，許多空服員紛紛匿名分享「航空業血汗文化」，不僅要常常適應時差，就連請假也可能造成下個月班表被處罰，不是可以說請就請的。

獒犬的老婆「發發」曾是長榮的空姐，發發對此忍不住有感而發，「好難過，真的太心痛了，沒有比身體健康更重要的事情，希望未來不要再發生這樣的憾事。」發發曾在2024年透過社群分享表示，自己從沒想過有一天會有離開航空業，因為當空姐收入不差、穩定又安逸，而且還能體驗各國不同文化。

不過，他也分享缺點包括離不開的蕁麻疹、永遠不準的經期、糟糕到不行的睡眠問題。發發更曾分享，整理家裡時發現一疊藥袋，想起剛認識敖犬時，正好是人生低潮期，因為失眠和憂鬱暴瘦，變得敏感又易怒，免疫系統也出了問題，好幾次半夜醒來痛哭。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：空姐為何常嫁給有錢人？資深空服員曝「3大優勢」！不只因為長得漂亮】