老師不再是最佳伴侶人選？網列3大致命缺點：作為另一半感覺很累

在傳統社會觀念中，「三師」職業向來是長輩眼中優秀、穩定的代名詞。然而，隨著時代更迭，這道光環似乎正在產生裂痕。



近日一名網友在論壇發文為親哥哥抱屈，表示哥哥身為教師，生活規律、作息健康且休假穩定，明明是極佳的伴侶人選，卻在感情路上不斷受挫，甚至出現女生一聽到是「老師」就立刻失去興趣的現象，引發網路熱烈討論。

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生活單純反成致命傷？網友點出「好老師」不等於「好伴侶」

原PO在文中提到，哥哥平時作息正常，有充足的時間可以陪伴未來的另一半。她不解地問道，為何這份穩定、能成就學生並對社會有實質貢獻的職業，在現今的婚姻市場中卻變得如此不受青睞？

此番言論隨即引來大批網友圍觀。不少曾與老師交往的「苦主」直言，老師在職場上的習慣，往往會不自覺地帶入家庭。最常被詬病的三大缺點分別是：愛說教、控制欲強，以及習慣以自我為中心。

有網友留言感嘆：

「選老師當另一半感覺真的很累，他們習慣了管教學生，回家也會不自覺控管伴侶」

「我曾跟職業是老師的男生相親過，聊天中他講話的語氣，讓我感覺我是學生，他是老師，超恐怖的」

「我自己是老師，也不想找老師當伴侶，教學現場還是有很多舊觀念的老師，很自我中心」



「三師」定義大洗牌？會計師、工程師競爭力更強

除了性格特質，網友對於「三師」的頭銜也有不同看法。許多人指出，當前公認的「黃金三師」其實並不包含老師。有網友評論：「三師通常是指醫師、律師與會計師。」這類觀點的核心在於「薪資報酬」，比起醫師的高薪，一般老師的薪資雖然穩定，但在高物價當下，並不具備強大的經濟優勢。

儘管討論區中負評如潮，但根據2023年公布的一項「女性最想嫁10大職業調查」，結果顯示「老師、教授」依然穩坐冠軍寶座，緊隨其後的是「醫生、醫護人員」以及「軍警消」。這顯示出老師具備的「鐵飯碗」屬性與穩定假期，對於尋求家庭穩定的族群來說，仍然具有強大吸引力。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：老師很難找另一半？她曝哥哥「生活單純、作息規律」卻總是被打槍，過來人揭3大缺點：很恐怖】