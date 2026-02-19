男生說「我考考妳」正中女生地雷　拆解3類令人反感的「說教男」

以經典動畫《地球超人》再製的梗圖最近在社群上瘋傳。



五位英雄舉起戒指，不再召喚風火水土與心靈，而是喊出女性再熟悉不過的對話地雷：

「妳們女生齁」

「我考考妳」

「妳看得沒我久」

「我告訴妳」

「妳先聽我說」



最後地球超人帥氣現身，搭配一句「謝謝你，說教超人」的完美諷刺，瞬間把廣大女性的無奈濃縮成一張圖。

這張梗圖之所以會爆紅，是因為太貼近現實，許多女性只是在分享觀點，就被莫名套上「需要被指導」的角色，談話原本應該是雙向互動，卻在不知不覺間變成單向授課。為什麼這類「說教男」會令人如此反感？那些看似好意的語氣，為何總讓人覺得壓迫？這背後牽涉的其實不只是一句話，而是一種根深蒂固的對話權力結構。

令人反感的3類「說教男」拆解（點擊放大瀏覽）▼▼▼

令人反感3類「說教男」拆解（01製圖；AI生成圖）

+ 7

1. 慣用隱形的「上對下」語氣

所謂「說教男」（Mansplaining）並不是男性提供知識本身，而是：

在對方沒有請求、甚至可能比自己更懂的情況下，仍堅持指導、評論或糾正對方。

的對話習慣。像是許多男性習以為常的經典開場「妳先聽我說」乍聽無害，卻等同於宣布「我現在是主講者、你是聽眾」，在對話一開始就悄悄奪走主導權。

心理學研究指出，這往往源自兩種心態：

一是社會長期將男性定位為知識與判斷者，使部份男性習慣站在「我比較懂」的位置

二是對被質疑的敏感，一旦女性提出不同意見，說教便成為快速奪回控制的方式



對女性而言，最疲憊的往往不是內容本身，而是背後「你不懂我來教你」的隱含態度。尤其當女性在某領域已是專業人士，那些自以為貼心的講解，更像是在否定她們的能力與位置。

2. 傾向以「經驗」來支配對方

梗圖中的一句「妳看得沒我久」，更是令許多女性感到無奈的典型台詞。明明只是交換意見，卻突然被甩一句「我經驗比妳多」，彷彿只要年資較長就自動擁有話語制空權。這種行為被稱作「經驗壓制」，其作用方式很簡單：它不是為了補充資訊，而是直接利用資歷否決對方，使對話瞬間失衡。

問題在於，經驗不等於正確，也不是用來堵住別人的理由；女性之所以對這類語氣感到反感，是因為它帶來一種被當作「劣勢方」的感覺。即便對方沒有惡意，語氣仍會刺中女性在職場、家庭或公共空間中曾經遭遇「被質疑」與「被忽視」的集體經驗。

這種累積的文化記憶，讓「我比妳懂」、「妳還太嫩」不再只是一句話，而是權力的不對等再現。女性討厭的從來不是討論，而是那種「妳本來就不可能懂」的預設。

3. 「自以為的善意」只是惡意

許多男性可能會解釋說：「我只是想幫忙啊！」但問題就在於，對方不一定需要你的幫忙。梗圖中的「我告訴妳」完美示範了善意如何在對話中變成壓力——當女性只是想分享心情、抒發挫折，卻換來對方立刻切入「教你怎麼解決」的模式，整個情緒就像被硬生生抹去。

心理諮商領域專家指出，多數女性傾向透過說話獲得支持與共感，而男性則習慣以「修復問題」的方式回應。兩種模式沒有對錯，但錯在忽略對方真正需要什麼。更尷尬的是，當女性談及自己的成果，卻被回以「其實正確做法應該是……」，那種「被糾正」的感覺會削弱成就感，也讓分享變成像是接受講評。

久而久之，對話變得有壓力、變得需要戒備，甚至變成「那我乾脆不要講了」，造成更多隔閡。換言之，女性討厭的並非「提供意見」，而是說教者總會忽視對方真正需要什麼，以及為何覺得不舒服。

4. 千萬別成為「說教超人」

這張梗圖之所以會引起共鳴，是因為不少人都曾遇過類似的對話情境。要避免成為下一位飛出畫面的「說教超人」，不是要求男性保持沉默，而是更敏銳地感受對話中的權力方向。

這裡編輯將提供「有說教傾向的男性」一個簡單的方式，試問自己三件事：

第一，我是在對方沒請求前就開始講解嗎？ 如果對方分享的是情緒，而我卻急著處理問題，那可能已經越界 第二，我有先確認對方需不需要意見嗎？ 一句「你想聽聽我的想法嗎？」能避免大部份的誤會 第三，我是否會因為對方不同意我而感到不舒服？ 如果會，那多半不是在交流，而是在期待對方接受自己的論點。

真正的溝通不是比誰懂得多，而是比誰願意多聽一點。當大家都願意卸下「我比較懂」的戒指，少一點「我來教你」、多一點「你怎麼想」，溝通才能真正發生，說教超人也就不會被再次召喚出場。

同場加映：解析「直男癌」8大行為特徵：經痛只會叫你多喝水 不願體貼他人（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

延伸閱讀：

明明很友善卻莫名被討厭？心理專家指出：6大人際地雷你可能不自覺踩中

遇到這類型男人快逃！6種行為揭露約會對象的「隱藏性格」：計較零頭小錢、還有「這點」一看便知人品

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】