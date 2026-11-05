日綜盤點「容易出軌男」5特徵　夫妻收入藏危機　男醫生更愛偷食

另一半有沒有出軌，究竟能不能從日常細節看出來？日本綜藝節目（《ホンマでっか！？TV》）曾邀請市場分析師、腦科學家、整形外科醫生、家庭問題諮詢師及心理學家等女性嘉賓，分享她們眼中容易出軌的男性特徵。從收入高低、與前任的關係，到突然開始注重口腔清潔，甚至連吵架時要求道歉的方式都成為討論焦點，引發網友熱議。



不過，這些特徵主要來自嘉賓的專業觀點與個人經驗，並不代表能夠單憑某個行為判斷一個人是否出軌。

「容易出軌男」5大特徵

特徵1：夫妻收入比例

市場分析師牛窪惠認為，男性的經濟狀況可能影響其自我認同。當男性無法通過經濟能力獲得成就感時，部分人可能轉而尋求其他異性的仰慕，以證明自己的魅力與價值。

另一方面，節目也討論了經濟能力較強的男性是否更容易出軌的問題。牛窪惠提出，夫妻雙方的總收入中，男方佔比約70%是她認為較理想的比例。這一觀點隨即引發討論。有網友無奈表示：「所以我們要精確計算丈夫的工資佔比嗎？婚姻變成了一道數學題。」

不過，夫妻收入比例並沒有被證實是預測出軌的可靠指標。收入高低與是否忠於伴侶，不能直接畫上等號。

相關文章： 懷疑男友不忠？男人8大出軌劈腿徵兆 傾計心不在焉肯定有蹊蹺（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

特徵2：與前女友保持聯繫

腦科學家中野信子指出，與前女友持續保持朋友關係的男性，可能存在感情界限不清的問題。她認為，部分人維持這段關係，可能是因為害怕孤獨，希望在單身或感情空窗時，仍有機會重新與前任發展關係，甚至把對方當成隨時可以回頭的對象。

不過，「分手後還能不能做朋友」一直是感情中的熱門爭議。有人認為，只要雙方坦蕩、界限清楚，就能維持正常友誼；也有人認為，如果仍有感情或刻意隱瞞聯繫，就容易影響現有關係。

特徵3：男醫生特別容易出軌？女醫師分享個人觀察

整形外科醫生上原惠理則分享了自己對男性醫生的看法。她直言，按照自己的個人經驗，幾乎沒有遇過完全沒有外遇的男醫生。

她認為，醫生的工作性質特殊，值班、參加研討會等安排，可能讓伴侶較難掌握其行蹤；與此同時，工作環境中也可能接觸不同異性，增加社交機會。不過，這只是她的個人觀察，並不能據此認定男性醫生普遍容易出軌。職業、工作時間或異性同事的多寡，都不能單獨作為判斷一個人是否忠誠的依據。

特徵4：突然開始勤刷牙、噴香水

男女及家庭問題諮詢師池內廣美提出，另一個值得留意的變化，是原本不太注重口腔清潔的男性，突然開始認真刷牙、使用漱口水，甚至格外在意口氣。

她認為，如果一個人突然改變外表管理習慣，也可能是在意新認識對象對自己的印象。類似的變化還包括突然開始噴香水、積極健身，或對伴侶原本準備的飯菜提出更多要求。有網友分享自身經歷，稱前夫曾突然開始噴香水、健身，還嫌棄她做的飯太油膩，後來才發現對方公司的後輩喜歡清爽型男性。

特徵5：吵架執著於形式上的道歉

心理學家植木理惠則從伴侶相處模式切入，認為如果一段關係長期陷入爭執，一方不斷要求另一方按照特定形式道歉，卻沒有真正處理問題，雙方可能逐漸累積不滿。她指出，部分人在關係中感到壓迫或缺乏理解時，可能轉而向外尋求情感慰藉。

不過，這不代表伴侶要求道歉就會導致對方出軌，更不應把出軌責任歸咎於受傷的一方。無論關係中出現什麼問題，選擇出軌仍是當事人自己的決定，雙方都應以尊重和誠實的方式處理矛盾。

專家也提醒家暴問題，出現危險跡象應及時求助

池內廣美還談到家暴問題，認為部分暴力行為可能與成長環境及長期形成的行為模式有關。但無論一個人的成長背景如何，都不能成為施暴的藉口。若伴侶出現威脅、控制、恐嚇或暴力行為，應優先確保自身安全，並尋求可信賴的人士或專業機構協助，不必為了維持關係而一再忍耐。

同場加映：台劇《影后》揭露易出軌偷食的男人6大特質：希望被崇拜、媽寶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

【本文獲「Goody25」授權轉載。】