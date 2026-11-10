黃仁勳出軌｜事業100分婚姻卻失分　揭成功男人偷食的5大心理原因

紐約時報報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳承認與涉嫌為中國大陸從事間諜活動的女子黃樂有婚外情。對此，台灣精神科醫師楊聰財表示，不能因為一個人事業成功，就推論在感情上一定忠誠；也不能因為一個人發生婚外情，就直接判定他具有某種人格障礙。必須從「人格特質」、「當下心理需求」、「婚姻關係」及「個人的道德選擇」等分開理解。



事業100分，婚姻卻不一定100分：為什麼成功男人也可能出軌？楊聰財說，外界常認為，一位事業成功、聰明、有能力、有社會地位，且長期受到眾人肯定的男人，應該也具有成熟的人格、自律的能力，以及良好的婚姻經營能力。但事實可能恰好相反，一個人在職場上非常成功，不代表在親密關係中也一定成熟；一個人有能力管理數萬名員工，不代表有能力管理自己的情感、欲望與界線。

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事業成功男性出軌的5大心理原因（01製圖）

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楊聰財指出，從心理學來看，可能有涉及五種心理機制：

1. 成就動機很強

習慣追求勝利與突破，但如果將「追求挑戰」的心態也帶進親密關係，就可能對已經熟悉、穩定的關係感到平淡，反而容易被新鮮、未知、具有挑戰性的關係吸引。

2. 自我中心與權力感

容易產生例外心理，部分高權力者可能逐漸形成一種心理，因承受這麼大的壓力，付出這麼多努力，是不是也應該享有一些別人沒有的待遇？

3. 需要外界肯定

成功人士也可能有情感飢餓，當一個人長期被視為企業領袖、決策者、權威人物時，身邊的人往往習慣尊重他的身分。但卻可能希望有人不是因為他的職位、財富或權力，而是因為他這個人而欣賞他。

4. 刺激尋求

追求新鮮感與多巴胺反饋，有些人可能把新戀情帶來的興奮，誤認為真正的愛情或更深刻的情感連結。

5. 分隔心理

把工作、家庭與感情切割，這種能力在某些情境下有助於管理壓力，但如果用來逃避道德衝突，就可能產生問題。如一個男人可能在家中對妻子、孩子仍然有感情，卻同時發展婚外關係，但在心理上告訴自己「這是另外一回事，不會影響我的家庭。」然而，對伴侶而言，忠誠不是可以切割的生活項目，婚姻中的信任一旦受損，就必須面對真實的傷害與後果。

楊聰財說，黃仁勳婚外情帶給社會最大的啟示，不是去八卦第三者長得如何、背景如何，也不是急著替當事人貼上人格標籤，而是重新思考，一個人的人生，究竟應該用什麼標準來衡量成功？如果一個人事業100分，卻讓家庭受到嚴重傷害，這個人生是否真的完整？如果一個人擁有財富、地位、名聲，卻無法管理自己的慾望與情緒，是否代表他還有需要學習的地方？

因此，一個人犯錯之後，願意誠實承認、承擔責任，並透過長期行動修復傷害，這才是人格成熟的重要開始。楊聰財說，聰明的人知道如何得到自己想要的東西；智慧的人是知道什麼東西不值得用一生去交換。

楊聰財認為，事業成功需要能力，婚姻幸福需要經營，人格成熟則需要自律、同理、誠信與責任感。真正的人生100分，不是獲得全世界羨慕的眼光，而是回到家時仍然能獲得最親近人的信任。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】