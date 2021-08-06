阿女又戀嚟｜港姐季軍鍾慧冰離婚　果斷放手前路更清晰：人要自愛

阿女又戀嚟｜ViuTV戀愛「真人騷」《阿女又戀嚟》在近來播出一集中，前港姐季軍鍾慧冰與女兒林靜莉（Jeannie）真情剖白。鍾慧冰走過金融風暴，失去半生積蓄，歷前夫出軌，最終決定離婚，她跟林靜莉說：「我是一個壞例子……女兒幾歲時，我發覺自己的婚姻好有問題，其實已不應繼續……原來氛圍好影響小朋友成長。」



阿女又戀嚟｜前港姐季軍鍾慧冰與女兒林靜莉（Jeannie）真情剖白。（鍾慧冰@FB）

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鍾慧冰前夫出軌：我以為等等 他就會改變 或我能包容

今年64歲的鍾慧冰，14歳移民美國，畢業於美國紐約大學經濟與傳理學系，1979年因提早半年完成學業，爸爸便獎她一張機票，回港探望在港的婆婆，並替她辦移民手續。

鍾慧冰因在港沒有朋友，又覺自己容貌出眾，笑言：「當時經過一灘水都要照一照，覺得自己那麼漂亮應讓更多人欣賞。」於是參選港姐，憑出眾口才與娟好樣貌，一舉奪下季軍。當選後，她演出不少電視劇，後來更開設自己的公關公司，事業如日中天。

阿女又戀嚟｜鍾慧冰參選港姐，憑出眾口才與娟好樣貌，一舉奪下季軍。（鍾慧冰@FB）

風光背後，卻也有艱難時候。鍾慧冰感情事一低調，當年結婚，誕下一女，本以為幸福美滿。原來多年她都知道丈夫在外有女友，在一次網絡電視台的訪問中回憶，她說：

好傷我自尊心，是不是我不夠好？是不是我不如人？ 鍾慧冰

鍾慧冰當時曾想不開：「他起碼會回家，或許等多一會，他會變，我會容忍得了，但原來是不行的。」又顧及女兒還小，錯覺要「齊整」，才算一個家。

阿女又戀嚟｜前港姐季軍鍾慧冰有感婚姻失敗影響了女兒林靜莉（Jeannie）成長。（鍾慧冰@FB）

雷曼事件失半生積蓄啟悟 決心離婚：如果你容忍令你長期不快樂的事，那你太對不起自己

禍不單行，鍾慧冰與丈夫經濟一向獨立，她賣樓投資，也成雷曼事件的苦主之一。她指當時天天以淚洗臉，不知自己可以怎樣做，更指那筆錢是女兒的讀書基金，打亂了她的計劃。她曾十分內疚，覺得自己十分蠢，也曾萌生輕生念頭。

幸好當時得好友林建明等開解，邀請她工作與演講，她也開始積極起來，一整天收拾房屋，做運動，也領悟已輸掉了錢，不能連健康也輸掉。她在訪問中回憶：

原來錢不是那麼重要，沒了便沒了。又不是生活不了。女兒讀大學，也不一定要出國讀吧。 鍾慧冰

鍾慧冰指當年與前夫已相對無言，甚至不想回家，因為回去就會看到前夫，一看便覺得討厭，於是便時時外出。經歷雷曼事件後，她也決定離婚，說：

人生不可以不快樂，如果我容忍，卻令自己長期不快樂、壓抑與辛苦，那我是對不起自己。

她指：「這個決定可能要考慮好幾年。但當你決定了，就要豁出去，不要三心兩意，你會發現，面前的路突然清晰很多。」她還說，人要自愛和對自己負責，有能力就不用仰人鼻息。

阿女又戀嚟｜前港姐季軍鍾慧冰與女兒林靜莉（Jeannie）感情要好．（鍾慧冰@FB）

不怪前夫 也不怪自己：人會變 只是大家做不了合伙人

不「完整」的家，卻更似家。鍾慧冰指，離婚後，她快樂許多，時時都想回家。數年前接受網絡電視訪問時，當主持人問到，在這場失敗的愛情中，可有覺得自己可做得更好的地方？她卻堅決回答：

沒有，出軌雖是一回事，但即使沒有他女友，我們本來已沒有相同的價值觀。我沒有錯，但他也沒有錯。 鍾慧冰

鍾慧冰更分享，認為婚姻是十分不符合人性，指人會變，價值觀也會改變，說：「做不成合伙人、伴侶，分開是好事，起碼現在還可做朋友。」

鍾慧冰常以「寶貝」來形容女兒，卻因自己也有一段不一樣的青春，於是也給女子很大的自由度，時時跟女兒說，她會一直守護女兒，但肉體會衰敗，終有一天也會離開，因此此生只望女兒學會守護自己；至於她自己，己不再執著金錢與得失，反而希望多學習、體會，她說：「那樣，起碼我人生沒有白過。」

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