結婚即分手｜行內人： 新人注定離婚有樣睇？婚禮細節暗示易分開

出席婚禮，有否留意新人的舉止？原來結婚那天，有可能已注定不能走到白頭。有婚禮攝影師在討論區留言，分享經驗之談，婚禮中有些行為可揭示新人關係，是否一結就散抑或天長地久，原來有跡可尋。



從結婚當日的珠絲馬跡，就已經可以看出二人可否幸福到老？（《逃避雖可恥但有用》劇照）

姊妹聚會聽得最多是婚禮奇談：有新娘為湊數夾幾個姊妹，婚禮後不再往來氣得朋友半死；又有新娘要求姊妹團穿空姐服，婚禮當天卻不斷發脾氣，令人無奈。姊妹團也充斥不少「奇葩」，遲到兩小時令斟茶出門也延遲，結果新娘向新郎開火痛罵。

有網民邀請婚禮行內人，分享婚禮所見 ：

婚禮上的攝影師：新人合拍不合拍 結局不同

「其中一大忌就是，當一人時時想要改變另一人。我認識一位準新郎，愛打橋牌、與朋友一起玩。我設計了一個同樣的拍攝畫面，但當那準新娘子一看到就說：『他以後也不可這樣做了。』後來婚禮的製作還未完成，新郎便告知他們的婚禮告吹了。我真想恭喜他們，可是我要裝作中立。」

「有一對新人的婚禮在樹林中進行，每件事都十分完美，只是新娘子的裙子遲遲未到，十分擔憂。她只穿着短褲和米奇老鼠的T－Shirt。而那準新郎竟在那時把裇衫與長褲脫掉，只繫上領帶與短褲，說：『好吧，我們還是要繼續。』而新娘子則大笑。我肯定他們以後一定不會有問題。」

▼▼▼【點圖即看】攝影師、有表演樂手等看到的離奇婚禮情節，看看是否似曾相識？▼▼▼

攝影師表示曾看過數對新人是這樣，而他們最後也都是離婚收場。（《別有用心的單身女》劇照）

總結業內人士的經驗分享，歸納出四個經典畫面，要是在某婚禮上發生，可能是這對新人難逃一分的「啟示」。

「切餅儀式」也可看出二人是否合拍。（petalandcakeco_＠instagram）

啟示一：婚禮當天對她好，往後的日子也不會差？

筆者的姐姐曾「教路」，挑選男友不止看他待自己如何，更重要看他待人接物，特別是對待家中父母及兄弟姊妹，而婚禮攝影師的說法是，看新人在大婚當天如何對待對方，便知道他們日後關係會如何，只因大多數人在婚禮當天都非常緊張，要是那天都能互相尊重、互相照顧，就不怕往後日子有難關；

但這測試，會不會遲了一點？

新郎在照片中沒有足夠笑容，也不是一件好事。（ 《假面》劇照）

啟示二：當其中一人非常沉默⋯⋯

時時道聽途說，說二人一起，總是「一凹一凸」最好不過，可以互補不足。不過，攝影師卻指，要是在婚禮上二人表現太極端，也不一定是好事。他分享，曾遇到一對新人，新郎在婚禮上非常沉默，直到兩星期後交收相片時也是一樣安靜；新娘則不斷投訴新郎在照片中沒有足夠笑容，更想以此來拿折扣，指因為攝影師不能令新郎展開笑顏。

結果如何？應該不難想像！

婚禮有很多繁瑣事情要面對，二人能否互相支持也是關鍵。（《簡單的婚禮》劇照）

啟示三：事情出錯時，他們是同一夥嗎？

也有攝影師指出，當事情出錯的時候，新人的態度如何，也是他們能否長長久久的啟示。婚禮既是快樂事，但也有很多繁瑣的事情要面對，無可避免地會出現問題與麻煩，二人是站在同一陣線，互相支持；還是互相埋怨，指責對方，也是關鍵。

啟示四：蛋糕忌廉原來不能亂玩？

在討論區上，不少攝影師指出「切餅儀式」非常重要。有些人喜歡把玩蛋糕，把忌廉弄得到處也是；但有些人則不會。一般來說，新人於這點上也是一致的，但有時候，也會是其中一人把蛋糕拍到另一半的臉上，而另一半卻因此而生氣了，氣氛非常尷尬。攝影師表示曾看過數對新人是這樣「玩出真火」，而他們最後也都是離婚收場。

切餅環節大多數人選擇使用假餅，較少出現以上情況，但也有留言指，新人的切蛋糕儀式也可看二人是否合拍，不合拍的大多離婚收場，或可參詳一下。

Source：reddit

同場加映：蛛絲馬跡可看出有人對你的伴侶「虎視眈眈」？其中一個可疑特徵，要留意身邊朋友是否刻意模仿你，包括衣著打分或說話方法。按圖看5大跡象有助你及早發現「假閨蜜」想搶走你男友；專家提出3大應對方法，如何斷絕機會，讓對方知難而退。

▼▼▼【按圖看】心理學家：「某種人」對朋友伴侶特別有興趣想據為己有？▼▼▼

+ 13

同場加映：初老徵兆｜不知從多少歲開始，每一年過得比翻書還要快，一頁又一頁就此翻過，一年又一年飛快逝去。每天都忙，明明別人眼中自己還是「年輕人」階段，但心態和習慣卻有感覺似是老了？你是否已開始初老徵兆？

▼▼▼【按圖看】初老有徵兆 以下8 個特徵：不再更新社交網站 被放飛機也不介意？▼▼▼