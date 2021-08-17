心理測驗｜4朵花測戀愛態度　寧缺勿濫致單身　有拖必拍是怕寂寞?

愛情心理測驗｜現今愛情講求效率，由認識、戀愛到分手或不消數個月。若不想花冤枉時間談戀愛，不妨先了解自己的戀愛取態。韓國選花心理測驗，可測出你潛在的戀愛態度，不妨認清適合自己的伴侶特質。



愛情中你是進攻型式是防守型，韓國選花心理測驗可測出你的戀愛態度。 (IG@rachel_mypark)

選花測戀愛取態：「有拖必拍型」是渴愛佔有慾強？寧缺勿濫型相信命中注定？

愛情有時需要一點緣分或時機，才能開花結果，但這些因素難以控制，若想要幸福的愛情還是要看面對愛情時的態度了。有些人怕寂寞，只要有人告白便爽快答應一起，以致每段愛情總不長久；有些人從小便渴望愛情，卻從不知自己的標準在哪裡，以致遲遲未能體驗愛情的味道，是典型的「寧缺勿濫型」。其實有時你用甚麼的態度面對愛情，愛情就會給你怎樣的反應？

韓國網站naver分享一個選花朵的心理測驗，以第一直覺選出蝴蝶會先飛到哪一朵花上，便可測出自己的戀愛態度，讓你快速了解最適合自己的愛情關係。若想好好談上一段戀愛的你，不妨做一做以下的心理測驗，找到與你命中注定的另一半吧！

【按圖看】4朵花代表不同的戀愛態度，日久生情型很大機會一輩子都在談戀愛？寧缺勿濫型，相信會遇到命中注定的另一半？▼▼▼

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【按圖看】洗澡先洗不同位置揭示你深處隱藏的慾望與內在個性，外表單純實際愛肉體？先洗手是潛在的「黏人情人」？▼▼▼

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資料來源：naver