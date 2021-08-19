木村光希新照曬翹臀吸睛　拍片教5個動作練蜜桃臀　簡易毋須器材

【運動／減肥】木村光希（Koki）出道短短2年，已迅速成為各大品牌的寵兒，早前她分享身穿一襲貼身橙色針織貼身長裙的近照，意外讓她的翹臀表露無違，不少網民紛紛表示羨慕之際，木村光希亦大方拍片公開練成翹臀的秘訣，而擁有撩人S型身材及翹臀的木村光希，原來全靠5個簡易的動作？



木村光希（Koki）遺傳父親木村拓哉與母親宮藤靜香的優良基因，年僅18歲便擁有「最美星二代」之稱。木村光希擁有亮眼外表之餘，其姣好的身材更旋即讓她在時尚界嶄露頭角，她的IG社交平台更坐擁超過300萬的追蹤者，名副其實是炙手可熱的新星。

木村光希早前曬BVLGARI的新款手袋時，意外讓身體側面S型曲線搶盡了名牌手袋風頭。(koki@IG)

木村光希練成「S型翹臀」全靠5大動作

日前木村光希在IG上傳新照，她揹上BVLGARI經典系列中的Serpenti Cabochon手袋，相片側拍的拍攝角度突顯了木村光希的翹臀及S型身體曲線，似乎比名牌手袋更加吸睛。木村光希一向勤做運動練就出姣好身材，亦曾拍攝分享練成結實的蜜桃臀秘訣，包括靠深蹲、踢腿弓箭步和交叉步下蹲動作等5大動作。

木村光希拍片分享練成「蜜桃翹臀」的5個動作。(koki@IG)

木村光希則將深蹲動作分為3種強度，分別是基礎踮腳尖深蹲、寬距深蹲和踮腳尖深蹲等，每個動作做30次，只要持之以恆地鍛鍊便能強化大腿內側肌肉，同時鍛練到臀部肌肉的肌耐力，將臀部線條向上拉提，也能夠預防背痛腰酸。另外，木村光希也有拍片示範踢腿弓箭步和交叉步下蹲動作，動作簡單易學，適合在家進行運動。

【按圖看】木村光希練成迷人翹臀，全靠以下5個動作？不同強度的深蹲動作有助強化腿部肌群，令下半身線條更完美？▼▼▼

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