林盛斌曬太太美腿照示愛　曾因心臟出事險死：陪伴家人比賺錢重要

林盛斌（阿Bob）憑八面玲瓏的一面，成功在娛樂圈打響名堂，成為圈中公認的「隱形富豪」之餘，阿Bob與結婚將近14年的太太黃乙頤，組成幸福的一家六口，入住位於九龍塘樓高三層的獨立屋。不過，阿Bob曾多次在訪問中提到現在所擁有的，全歸功於妻子，而阿Bob早前也在Facebook曬出妻子的新相，公開表示自己進步、變得更好，全賴遇上了妻子，阿Bob隔空傳情的甜蜜舉動，獲得不少網民讚賞。



林盛斌與老婆黃乙頤（Pearl）育有四名子女，組成幸福的六口之家。(林盛斌fb)

人稱「扮嘢王」的林盛斌（阿Bob）入行18年，入行初期歷盡不少苦頭，以前亦只是一位月薪僅六千元的推銷員，可幸後來轉職幕前，加上妻子黃乙頤著手處理全力照顧家庭，在投資理財雙管齊下，阿Bob的事業與家庭也步上正軌，成功入住樓高三層的獨立屋，就連阿Bob的友人鄭詩君（C君）也笑言對方的住宅面積：「大過地球」。

林盛斌（阿Bob）日前上傳妻子黃乙頤的辣照，不少網民留言大讚其妻子擁有美一雙美腿。(林盛斌@Facebook)

喜愛不時放閃的阿Bob早前曬出妻子黃乙頤瘦身成功的美照，示愛妻子明言：「人生要活得精彩，有四個範疇都要努力：1.事業 2.家庭 3.健康 4.靈性，回想過去到現在，因為認識咗一個人，而令到我喺呢四個人生重要範疇入面，雖然未算做得好好，但係又未至於好差。呢個人，就係佢，我太太。」明言認識到妻子無疑是豐富了他的人生。

妻子重操風水行業屢受評撃 護妻心切撰長文暖心：她在我心中是完美

最近，有幾個報導提起我太太， 然後有好多網民留言評論， 包括佢嘅外表同埋佢嘅工作， 當然唔會全部都係一啲好好聽嘅說話， 人身攻擊嘅有，無中生有嘅都有，好精彩。 我太太的確唔係乜嘢大美人， 佢只係一個普通女人，40歲， 從來唔化妝，冇打針，冇整容， 鬆動啲先去買兩件靚少少嘅衫着下， 生咗四個小朋友，好努力照顧佢哋， 亦安排好佢哋嘅起居飲食同所有嘢， 私人時間就去學吓呢樣，做吓嗰樣， 然後將自己嘅興趣發展成為事業， 靠自己嘅能力同知識去賺取家用， 而佢都仍然keep到宜家呢個狀態， 喺我心目中，已經係「完美」。 各位，搞我好啦，放過我屋企人啦，唔該晒！ By the way，佢係瘦咗，又靚咗。 林盛斌（阿Bob）

阿Bob以往接受其他媒體訪問時，曾表示：「以前我較大使，太太叫我要多儲錢，至現在她幫我管理所有財務，是娶到個好老婆。」妻子為家庭、為他付出的心力，全然放在阿Bob的眼裡，而妻子黃乙頤的外形、樣貌向來都成為被網民抨擊的地方，近年其妻子有見女兒開始成大，故有意欲重投「風水行業」，誰不知惹來眾多負評，愛妻心切的阿Bob亦立即在Facebook發長文公開護妻之外，阿Bob亦透過種種行為感激妻子的無私付出。

感激妻子成全職媽媽照顧家庭 令他安心拼事業無後顧之憂

林盛斌（阿Bob）與太太黃乙頤十分恩愛 (bob_lamshingbun@IG)

當年林盛斌（阿Bob）與相戀2年的太太黃乙頤求婚，並在2007年成婚。當時太太為了遷就阿Bob的工作需要，只選擇在香港的主題樂園小度蜜月。

我更感謝太太過去全職對子女們的照顧。那時我實在太忙了，根本在家的時間很少，而太太把子女照顧得無微不至，我已經好感激，這樣我在外面拚命工作就無後顧之憂。 林盛斌（阿Bob）

林盛斌（阿Bob）與太太黃乙頤的夫婦相處之道，就是給予彼此很多空間，小別勝新婚，見面少一點，也少一點磨擦 (bob_lamshingbun@IG)

婚後阿Bob更是忙於工作與「造人大計」，太太黃乙頤更是每隔三年便為阿Bob生一個小朋友。自三位女兒相繼出生後，阿Bob與太太久未享受真正的二人世界。於是，阿Bob便決定在兩人結婚十周年的時候，帶太太到日本享受真正的蜜月外，甚至在二人結婚13周年紀念，為妻子獻出「第一次」，與妻子一同於無名指紋上「戒指」的紋身，坦言希望妻子會喜歡這份禮物。

【按下圖看更多】林盛斌（阿Bob）「一家六口」的生活照與太太的甜蜜合照

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身體突現問題驚覺愛要及時 儲甜蜜回憶更重要：錢永遠都是賺不完

現年41歲的林盛斌（阿Bob）與太太黃乙頤已結婚近14年。(bob_lamshingbun@IG)

經常需要出埠工作的林盛斌（阿Bob），照顧子女的重任自然就落到太太黃乙頤的身上，而阿Bob亦因為勤奮工作以至飲食不定時，愛吃即食麵的飲食習慣更讓他的心臟出現問題，三條血管均有阻塞，幸好及時接受「通波仔」手術才逃過一劫。那次以後，阿Bob坦言自己如此辛苦工作只盼望一家六口能夠住得舒適與快樂。不過，身體突發患病令他驚覺人生苦短，永遠都不能夠賺取世界上所有的金錢，但陪伴家人或是妻子之間甜蜜回憶，卻全屬他永恆的回億，更是獨一無二的，所以阿Bob明白雖然自己身為家中的經濟之柱，但亦都是家人的避風港，明白工作有時，愛亦有時的道理。

現在對她與結婚時的承諾一樣，一生一世愛她與同家庭，有沒有生一個男孩反而沒有多大的所謂。 林盛斌（阿Bob）

錢喺搵唔晒嘅，要陪下個老婆仔呢啲回憶仲珍貴。 林盛斌（阿Bob）

而愛情就猶如電影《傲慢與偏見》所說：「愛就是讓對方成為自己最大的弱點，然後再用盡全力守護彼此。（Love is letting someone become your greatest weakness, then doing all you can to protect each other）。」但這個弱點卻不是使人變得軟弱無力，反而這個「弱點」是讓一個人變成一個更強大有力的人，也足夠有餘地支援所愛的人。

【按圖看】投資有道的的林盛斌（阿Bob），早前與網民分享一家六口在家抗疫的生活照時，竟不小心曝光了家住三層獨立屋的內裏風景？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】60歲的張學友近年專注舉辦世界巡迴演唱會外，也嘗試全新的音樂風格，與歌手李幸倪（Gin Lee）推出合唱歌《日出時讓街燈安睡》，而張學友對待愛情亦如事業一樣專情認真，而張學友結婚25年零緋聞，更感激太太付出：你開心是我最大成就？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】黎諾懿與「過億港姐」李潔瑩風雨同路，曾被閒言娶富家女是吃軟飯，跨過差異努力工作寵妻，更憑著努力更成功入住豪宅？▼▼▼