用口就能留住男人心？慰藉心靈的溫柔3部曲　讓他安心地展露脆弱

這個社會對男人的教育，總是要求男人要強悍、強大，一肩扛起保護弱小的責任，不可以輕意顯露出脆弱的一面。其實男人與女人一樣，在面對挫折、失意及打擊時都會脆弱悲傷，他們也希望身邊能有人可以聽他們說說話，讓他們可以一吐心內的壓力和苦痛。



如果妳想讓妳的男人一輩子都離不開妳，在男人脆弱的時候，妳就要掌握這個時機，讓他對妳吐露心聲，向妳說出心中難以承受之傷，而妳千萬要小心應對，及時承接住此時的男人，好好展現妳的說話技巧，讓他明白妳是一個可以一生都對他如此溫柔的人，保證他一定再也離不開妳。以下三步驟說話技巧請一定要學會，當妳熟稔之後，也可以化被動為主動，向男人問出他脆弱之處，然後溫柔以待，讓他逃不出妳的手掌心。

想浪子永遠停泊在你的港口，就要在他展露脆弱時，把握機會讓他感到安心，以下3個安撫人心的說話技巧提供給你。（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 16

第一步、當男人對妳吐露脆弱時，要及時做出反應

當男人向妳說出最近困擾他的煩惱，表現出脆弱的模樣時，請妳別驚訝，這表示他已將妳當做可以共度一生的女人，認為妳一定可以接納自己的脆弱。例如：男朋友突然愁眉苦臉地向妳傾訴：「雖然我在工作上一向很順利，可是公司裡有一些同事總是會扯我後腿、攻擊我的錯誤之處，我對這些事感到很苦惱。」此時妳若因為不知該如何是好，因而不發一語保持沉默，其實是不智之舉。這個時候正是妳一舉突破他心防的大好時機，妳可以這樣說：「我想你應該會很苦惱，畢竟人際關係是不容易做好的事，你真的很努力呢。」類似這種可以理解、可以包容的話語，會讓他非常感激上天將妳賜給他，往後也會向妳吐露心煩之事，而不會在外面找紅粉知己。

像上面這個例子來說，妳可以瞭解男人的兩種心理，一是：男性是很在意他人評價的生物。二是：男性的內心深處，仍然希望有人可以接納自己的脆弱。他之所以選擇妳當作傾訴的對象，就代表妳在他心中保有很重要的地位，他希望妳可以理解他，並且給他一個他想要的反應。所以妳的反應是很重要的，請好好愛惜這個想和妳共結連理的男人，他是很愛很愛妳的喔！

同場加映：盤點7個男生暗戀妳的舉動：跟妳說話時音調特別高？（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 17

第二步、要讓對方打開心房，自己也必須展現自己的脆弱之處

當妳察覺男朋友近來心情不太好，但他卻因為面子而遲遲不肯說出他在意的事，這個時候，妳可以採用引導的方式，由妳先說出一些自己的脆弱事蹟，讓他釋懷，進而向妳表露脆弱之處。女人一向容易表露出自己的脆弱，這是女人的先天優勢。可是，妳還是得慎選事件，別講一些會讓對方更苦惱的事，而是雖然負面卻可以一笑置之的經驗談，才是最佳選擇。

例如：妳可以笑談自己健忘的糗事：「我的記性不那麼好，常常忘了帶鑰匙出門，好幾次將自己鎖在大門外，總要找鎖匠才能回家。還有一次，竟然將鑰匙插在鑰匙孔上就出門了，還是鄰居看到好心將鑰匙送到管理處並通知我，那天我才能夠回到家，家裡才沒遭小通。」像這樣不是很重要的小事，自己拿出來糗自己也無所謂，對方也能夠放低心防。千萬不要提到針對自己容貌上的缺點這種事，像是長的普通或是長得胖，妳是希望對方安慰妳呢？還是附和妳？這種事會讓男性不知道該如何回答，最好不要拿出來當作引導他的案例。

同場加映：情侶相處｜令男友對你死心塌地的5種魅力 現在沒有就快快培養（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 19

第三步、在聽到對方的脆弱之處時，應做出恰當的反應重點

當妳的男朋友向妳傾訴心中苦惱、脆弱之事的時候，有一些反應的重點，妳一定要熟記並好好應用，如此才能大大提升妳在他心中的地位。

1. 用「原來是這樣啊」的語氣來接納他，而不是同情他。妳的口氣盡量顯得平靜而溫柔，好像聽到的是一件小事，切勿大驚小怪，男人的面子才掛得住。重點是千萬不要用「好可憐喔」這種同情的語氣跟他說話，他要的是妳的理解，並不是妳的同情，而且妳的同情反而會讓他覺得自己很軟弱，他以後就不會再跟妳講心事了。

2. 當他說完他的心事之後，要用感謝的口氣說「謝謝你告訴我這麼重要的事」如此一來，他會知道妳是真心願意接納他的脆弱，而且不會嘲笑他、拿他的事到處宣傳。重點是千萬不要跟他道歉「我很抱歉……」這麼一來妳的心態就完全不同了，對他來說，妳道歉好像顯得妳高高在上，他心裡不僅會很難受，還會埋怨妳擺架子給他看。

3. 當他顯露出脆弱給妳看之後，妳不需要評論或給建議。要知道男人是那麼愛面子的生物，他一定是認定妳的身份特殊，值得他信任，他才會對妳說出不輕意示人的心事，其實他根本不需要任何建議和評論，他心中早有定見，告訴妳只是他想撒個嬌、放下身段。倘若妳滔滔不絕地講出妳的評論，自以為是地給他意見，他不但不會感謝妳，反而會討厭妳的多管閒事，往後他再也不會找妳講心事了。

同場加映：兩性相處｜9句話分析男女思想差異 男生說「等等」代表要打機？（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 42

同場加映：戀愛心理｜無安全感？專家告訴你7個跡象 確定兩人關係是否認真（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 11

註、本文參考 鶴岡李莎 於遠流出版的《操控他的想法，攻陷他的心》一書

延伸閱讀：

媽寶前夫離婚後持續騷擾妳的常見三手段，名律師呂秋遠教妳如何化解。 | 聰明女人 | 呂秋遠律師

【本文獲「TVBS」授權轉載。】