愛情｜加深了解伴侶的20條練習　維持戀愛熱度　建立共同情感連結

比起傳統的「逛街、看戲、吃飯」式約會，相信現在與伴侶更多的相處時刻，就是在家中的消閒。若然 Netflix 已經不能滿足你跟另一半，不妨利用「關係練習題」問答遊戲，只需回答 20 條簡單的問題，就可以有趣而有效的了解伴侶，同時重新建立更深厚情感連結。



因為長久的相處，容易導致伴侶不再對彼此的興趣、喜好、習慣、內心世界感到好奇，亦同時忘記了維繫一段關係，是需要花心機及時間於理解或情感表達；而忙碌的工作也會逐漸消耗彼此的好奇心，到最後只會發現，即使做到兩人肉體上依然親密，情感交流的距離還是會漸行漸遠。也許你跟伴侶沒有太多的時間每天花時間談心，這個「關係練習題」問答遊戲，不但可以為你們提供一個情侶間的新玩意，亦讓你們再次留意及了解對方。

「關係練習題」分為兩部分，第一部分是 10 條問答題，讓你根據線索猜測伴侶是什麼樣的人，從而進一步認識身邊的這個人。而第一部分的問答是雙方都有份回答的，在每一章的最後可以跟對方核對答案，如果是答對就打勾，如果可惜的沒答對，就打個交叉。最後計算答對題目的數量，就可分出勝負，而獎勵與懲罰⋯⋯當然是自行構思！

第一部分的重點除了你對伴侶的了解程度，還有過程當中的溝通方式，首先，雙方作答時不論是提供正確答案的一方，或是回答的一方，都應該保持真誠用心的態度；另外，要保持親切有禮的態度，不要怪責對方的誤答，也不要懷疑對方的正確答案，以發掘對方內心世界以及有趣遊戲的心態進行，就可獲得一段珍貴的回憶。

題組 1．常態旅行（點擊放大開始）▼▼▼

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第二部分其實是第一部分問答題的延伸，各自在問答或核對答案的時候，相信都會有些感興趣、希望詳談的部分，所以第二部分就來到「有問必答」的單元。可以在回答題目時，將不同的疑問、想法或領悟筆記下來，然後再托展成專屬問答環節。

題組 2．我想去的地方（點擊放大開始）▼▼▼

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《關係練習題》書籍中其實會提供不同主題的問答題，今次就以「旅行篇」作例子，各位不妨跟伴侶試玩一下！

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】