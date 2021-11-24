神準！哪款「甜品系男子」是你的戀愛絕配？6條問題看你情歸何處

女孩們應該都很喜歡甜點吧？這次要來測測看哪一種類型男生跟你是戀愛絕配！用甜點比喻各種類型的男孩，回答簡單的六個問題，就能測出你心中最完美的「甜點系男子」，快來玩玩看吧！



「甜點系男子」診斷題目表

「甜點系男子」診斷題目表（圖片：妞新聞）

按照圖片上的題目，依序回答問題，記住要憑直覺回答，心理測驗反覆思考就不準確啦！這些題目都很生活化，應該都很好回答，測出你是哪一種結果了嗎？往下看分析吧！

A：可麗露男子

可麗露男子代表的是勤勞專一，你應該是個想要平靜穩定生活的人，想要幸福的被愛著，可麗露男子最能滿足你的需求，可麗露男子有堅強的內心和精神，給人穩重的感覺，雖然有小聰明但是很誠實，不會撒謊，可以安心地和這樣類型的人交往。

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B：Maritozzo男子

Maritozzo男子是聰明的代表，Maritozzo是最近日本非常流行的甜點，起源於羅馬，軟麵包加上滿滿的奶油，流傳至今變成情侶的定情麵包，你是一個自律的人，不太關心周圍的變化，很有自己的個性，和Maritozzo男子可以相處得很好，因為他們很聰明，學識淵博，會讓你感到很放鬆。

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C：水果三文治男子

水果三文治男子代表的是社交時尚，你是一個很有抱負，很在意別人評價的人，而水果三文治男子有強烈的表現慾，又非常有交際手腕，雖然看上去有點難以接近，但意外能夠理解你的心情。

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D：銅鑼燒男子

銅鑼燒男子代表溫柔包容，你是一個認真準備一切的人，對於突發狀況感到不自信，而冷靜又充滿包容力的銅鑼燒男子就是最適合你的人，他積極又隨和，對你而言非常可靠又安心。

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