缺乏安全感令你腦補正宮大戰小三小劇場？5個守則根源擊退不安感

你是個沒安全感的人嗎？又或是在感情中，你是那個因另一半沒安全感，而飽受困擾的一方呢？



可以在親密與獨立之間取得良好平衡的人，就是大家所說的「有安全感的人」。簡單來說，一個人的時候可以，他獨立地做自己想做的事情，不會因獨處而感到孤單寂寞；在與他人相處時，也能自在地展現自己，面對人群不會感到彆扭，能在獨立和依賴中取得平衡，就是有安全感的人。但不是每個人都如此強壯——「沒有安全感」是在情侶交往中最常出現的感情難題，許多人都會因為一些緣由，產生對另一半的懷疑與不信任，因此造成雙方感情的裂痕。

無論是哪一方在感情中缺乏安全感，都容易使自己與另一半雙雙陷入痛苦的深淵之中。監控另一半的交友圈、檢查手機的通訊紀錄、用定位軟體看對方的行蹤......每當有一方想藉由這種方式來找回安全感，其實只會讓你們產生更多裂痕，在情路上漸行漸遠。想要解決自己內心的焦慮與不安，與其怪罪另一半，不如從改變自己開始吧！記住下列 5 項守則 ，就能讓你能一個人自在、兩個人甜蜜，盡情享受戀情的愉悅！

1. 練習上帝視角，客觀看待這份感情

你無法忍受孤獨，一分開就擔心對方會拋棄自己？抑或對於那些你無法參與的聚會，無論是他的過往還是他選擇單獨赴朋友的約會，都令你嫉妒？

首先，你必須知道：客觀地認知自己在愛情方面的焦慮，問題不在外界，而是自己的內心。探索自己焦慮的源頭、試著回溯是什麼讓自己沒有安全感。仔細觀察自己與伴侶相處時的舉止與感觸，認真思考自己在一段戀情裡面的訴求，以客觀的角度來看——究竟自己是無理取鬧，還是對方過於自私、不夠體貼？相信答案都不會是後者吧？

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2. 找出親密關係中的焦慮來源

內心的不安全感不會憑空產生，一定都是先有了前因的雕塑才會成型。請先找出你自己內心真正焦慮的原因，然後檢視實際的問題之後，再去做些調整。比方因為從小在原生家庭中，父母關係破裂而導致自己潛意識中對親密關係的不信任或灰心；抑或曾經遭受過背叛，所以深知受到背叛時的痛苦，因此對於任何風吹草動都會有如驚弓之鳥，並且小題大作？

直面自己的焦慮，而不要被它牽著走，才是打倒心魔的最佳解藥。

面對焦慮，你必須探究內心真正的問題來源。

3. 建立自己在愛情中的自信心

在愛裡缺乏安全感的主要原因，有很大的機率是你缺乏自信。

在一段感情中，可能你期待著被鼓勵、被認可；因為「被認可」讓我們感覺被救贖，但這就像親密關係中的定時炸彈，爆炸其實是遲早的事。在尋求認可的過程，你會討好忍讓對方，讓這段關係變得十分不平衡。嚴重一點的人，會透過尋求伴侶的認可、他的愛，在取悅他的同時，壓抑了真實的自我。

下定決心想改變的你，就從今天起，開始試著培養獨立自主的能力。不要把感情當作人生的重心，試著找出自己也能安然自若的方式。也許只是一個興趣、也許是你從沒接觸過的嗜好；把焦點轉向自身，而不是活在不對等的親密關係裡，只當個配角。每個人都是自己人生的主角，你絕對有資格活得很好。

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4. 學習信任對方，不要往壞處想

換個角度想，若你已經為對方做了很多事，非常溫柔地對待對方，對方卻沒有安全感、覺得失落與焦慮，你會怎麼想？一定會覺得煩、覺得無理取鬧吧！

在愛情中，「信任」非常重要。即使你不是懷疑對方有外遇或劈腿，但這種「缺愛」、「needy」的表現，也是在關係中投下了名為「不信任」的種子，嚴重一點就是情緒勒索了。

如果沒有信任，我們可能就會在相處過程中，不斷地對伴侶進行測試、分析、與考察。健康的關係，必須互信。愛和信任是密不可分的，信任就是愛的根基。一對伴侶，互相幫助、信任、體諒，理解並寬容對方，才能一起走長遠的路。連最基本的信任都沒有，愛情也就很難長久。

5. 溝通，是經營感情關係的重要任務

當你在一段關係缺乏安全感，覺得焦慮的時候，請好好地向對方說出你的感受，並「一起討論」出「可以改變」、「兩個人都能接受」的做法。清晰地向伴侶表達出自己的不安，讓對方知曉你並不是在無理取鬧；同時你也能更加深刻地明瞭伴侶的內心話，讓你能夠更加篤定對方的真情真意。

但是，溝通的時機非常重要，兩個人都有情緒的時候，不要進行溝通比較好；有些人想事情比較慢，需要時間消化，，也不要硬逼對方，以免造成反效果啊！

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當心！焦慮心態與小劇場讓戀人壓力爆表

你對伴侶的疑心病，當然是由於「不安全感」所產生的，但所謂的「安全感」到底是要怎麼獲得，還是誰需要負責？是因為對方的行為讓自己非常不安，還是你本來自信心不夠，覺得自己「並不是那麼值得被愛」呢？

因為你沒有「安全感」，所以會開始產生焦慮和不安，擔心別人會搶走你的愛人，擔心對方會移情別戀，擔心自己魅力不夠等等，持續處於自己的負面想像當中。而這種疑神疑鬼的心態，到底是誰的問題？延伸出來的，是你不斷向對方確認「你有多愛我？」、「你和我在一起開心嗎？」、「你有想我嗎？」等問題。偶爾為之可增進情意，但太常問這種問句會讓對方煩不勝煩，壓力山大！

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面對負面情緒，只有自己能救自己

沒安全感的源頭，通常是覺得自己不夠自信，不夠有魅力，也就是說——「認為自己沒有資格被愛」的這種思維。所以沒安全感的人，必須透過對方的各種行動與表示，來確認自己仍然是安全的、不會被拋棄的。簡單來說，這些焦慮的人，在一段關係中的快樂與否，完全是取決於對方的心情。如果對方想故意玩他們、虐他們，那他們就死定了。

更嚴重的話，會讓你一直從對方的眼神、言行、表現、互動上面去尋找蛛絲馬跡，而把這些隱微的線索通通都往壞的地方想，結論就是「他不愛我！」一旦這樣，即使對方做出再多承諾與表現，但你仍然無法控制自己在心急如焚的當下，不斷冒出的恐懼感，和那些沒根據的想像。

無論惶惑不安的人是你抑或對方，在這種狀態下的愛情，一定沒人會是開心的。請先記得兩個要點：「每個人都是獨立的，安全感只能自己給」還有「每個人愛人的方式不一樣」。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】