真愛就能廝守終老？成功跨過這10大分手考驗　才是真正的靈魂伴侶

時間，帶不走真正的朋友；歲月，留不住虛幻的擁有。 時光轉換，體會到緣分善變；平淡無語，感受了人情冷暖。 有心的人，不管你在與不在，都會惦念......



大家有沒有發現呢？不知從何時、何處開始，三年之痛、七年之癢、十年之約，成了許多人們普遍認同的感情三大關卡，代表是在一段有意長久的感情關係中，，第三年最容易遇上分手危機，第七年開始見異思遷，嚮往外頭的新刺激，直到相伴超過十年，才算是真正在情感上有了長久約定！

在國外火紅的網絡作家Lane Moore這次就整理出了 10 件最容易讓情侶分手的事，如果你們已經成功走過這一切，恭喜你！那你真的遇見願意和你一輩子在一起的他了！請接著看下去吧~

以下10件最容易讓情侶分手的事，你和伴侶都經歷過了嗎？（按圖率先看▼▼▼）

+ 30

一、結伴去旅行結果每件事都出了差錯

仔細想想看，這很可能是熱戀的你們第一次去旅行，想當然會希望每件事都可以發展得很完美。但現實是，你們酒店裡的電視只有幾個頻道可以看、網路還很糟；在機場快沒時間了你還搞不清楚到底要在哪個登機口，因為告示板資訊一直變。如果此時此刻你們任何一方都還沒開始生氣、甚至懷疑起自己為什麼跟前任分手，那你們真的超級適合彼此！

二、你們會相約開車出去旅行，成天膩在一起

如果和最愛的他一起開車到比住家附近的超市還遠的地方，很可能你會開始覺得煩躁、無趣、筋疲力盡......也許他會想播「My Chemical Romance」，而你除了「Sonic Youth」以外，誰的歌都不想聽；原本抱著興奮的心情可以不用再去常去的鄰近公園、決定要開六個小時的車到另一個海邊，現在卻成了「厲害了，你竟然把最後一口水喝掉！」、「你為什麼沒有帶更多濕紙巾出門？」，如果你們經歷了這些慘劇最後還能一起回家、依舊喜歡對方，想必那就是真愛。

三、你與對方雙親見面，但並不受到歡迎

平心而論，見對方父母這件事永遠都會很有壓力，如果他們很接納你、欣賞你，那就還好。但要是他們對你這個人抱有疑慮，但伴侶卻處處護著你、為你說話，而你也找到方式不針對他爸媽，不說有你是他們的幸運這種氣話，還克服了這一切，請好好珍惜這段感情吧。

相關文章：情侶相處｜令男友對你死心塌地的5種魅力 現在沒有就快快培養（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 19

四、你很討厭他的某個好朋友

Lane Moore 在網上寫道：我很肯定自己有些朋友的女友，讓我在一開始認識的時候覺得糟透了，想必我心中有一部分也不斷在吶喊著「不要跟這女生在一起！」，但其實我也很高興有些人沒有真的這麼做，畢竟有些時候只是因為緊張的關係才造成那樣的態度或行為，而你和你的另一半還有他的朋友必須一起走過這一關。

五、鄰肩坐在飛機上，結果開始吵起架

你可能會問，在飛機上有什麼好吵的呢...…？但是，在這樣緊密的空間裡，就算只是因為桌上剩最後一包花生而你不想跟他分享也可以導致爭執。而且你們哪都去不了，完全找不到冷靜下來的空間，這時候如果到了地面你們還想牽著對方的手，那就別再放開了。

六、心有戚戚，在一起久了之後去逛IKEA

剛開始與愛人在一起逛IKEA可能很浪漫，但在一起久了之後跟最愛的他在 IKEA 多待五分鐘都可以變成一場災難啊！比如看他一個東西選一小時，同樣的路線要來回走個三、四次，誰會不生氣？你能夠不懷有把東西往他身上砸的心情，甚至回家後還一起成功組裝好傢俱，這樣的你們真的太令人佩服，珍惜彼此吧。

相關文章：情侶相處｜無條件付出的愛情絕不長久 3個方法回歸平等關係（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 4

七、一起去了每個人他都知曉，但你誰都不認識的派對

這個情景真夠讓人無奈啊！雖然這很可能只是心情上有點尷尬，但如果你願意參加這樣的聚會，忍受只能因為無聊狂吃薯片、狂喝香檳，你一個人坐在沙發玩手機、為了你根本聽不懂的笑話假笑，那真的很值得欽佩，相信你們的未來也不必擔心了。

八、和對方出席婚禮卻不會感到不自在

情侶一起參加婚禮，用著尷尬的神情看著對方是在正常不過的事，這種尷尬感可說是心照不宣啊！但如果你們能夠抱著開放的心態看著新人們向彼此承諾終生，而且為了你們能共同分享這一刻而感到美好，就是個很好的徵兆。

九、住在一起之後，找出佈置公寓的協調辦法

同居生活又是另一種考驗，不是嗎？Lane Moore 在網上這樣寫著：「我還沒遇過任何一對在居家佈置上有著完全相同品味的情侶，所以願意在某些地方妥協，接受那張桌子在你眼中就是很醜、在他眼裡卻相當美這樣的事，表示你是個心態很健全的伴侶。」

相關文章：不用患難才見真情！9大特徵看清他是情場浪子還是專一老實好男人（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 7

十、當你們一整天都沒進食，雙方又都不知道該吃什麼的時候

「午餐吃什麼？」、「晚餐吃什麼？」真的是千古難題啊！假設雙方都肚子很餓，卻又不知該吃什麼的時候，這種情況很容易就演變成出氣在對方身上的戲碼。要是這時候其中一人想到拿電話叫pizza就能解決問題，而不是開始賭氣想等另一半解決問題，你們真的可以結婚了！

相關文章：情侶吵架並非壞事！拒絕溝通才最令人難受 這4大星座最愛冷暴力（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 4

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】